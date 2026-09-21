Κατερίνα Καινούργιου: Πώς υποδέχτηκε το κοινό στην πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα»

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στον ALPHA με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στην πρεμιέρα της εκπομπής.

Η ομάδα της εκπομπής διατηρήθηκε σχεδόν ίδια, με μερικές μικρές αλλαγές.

Μαζί της στο πλατό είναι οι Στέφανος Κωνσταντινίδης, Δάφνη Μπόκοτα, Φρόσω Κυριαζή και Χάρης Χρονόπουλος.

Η Καινούργιου δήλωσε ότι ξεκίνησε τη σεζόν με πιο χαμηλά παπούτσια, αλλά παραμένει ο εαυτός της. Snapshot powered by AI

Στην πρωινή ζώνη οι πρεμιέρες πρωταγωνίστησαν, τη Δευτέρα, με τους τηλεαστέρες να επιστρέφουν στη θέση τους. Η Κατερίνα Καινούργιου είπε τη δική της καλημέρα στο κοινό της εκπομπής «Super Κατερίνα» του ALPHA, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή να έχουμε, καλή τηλεοπτική σεζόν και η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια και αν περάσουν η αγωνία μου και η συγκίνησή μου στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια. Χαίρομαι που, για ακόμα μια χρονιά με την πολύ όμορφη ομάδα μου, θα σας καλωσορίζουμε μέσα από τη συχνότητα του ALPHA.

Ελπίζω τουλάχιστον να κάνουμε τα πρωινά σας να είναι πιο όμορφα. Δεν μ’ αρέσουν πολύ οι πρεμιέρες, δεν θέλω να λέω πολλά. Είμαι η ίδια. Δεν φοράω φιάπες μόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι φέτος ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια. Όλα τ’ άλλα ολόιδια. Ίδια και η ομάδα μου με κάποιες μικρές αλλαγές. Θα σας τις πω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να τους καλημερίσω. Μαζί μου είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Δάφνη Μπόκοτα, η Φρόσω Κυριαζή και ο Χάρης Χρονόπουλος. Ελάτε, ελάτε, ελάτε!», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

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