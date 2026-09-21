Εκ διαμέτρου αντίθετες αναγνώσεις από ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ για τις γερμανικές εκλογές

Σε διαφορετικά αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών επέλεξαν να εστιάσουν ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας σε δύο εντελώς διαφορετικές αναγνώσεις για το πολιτικό μήνυμα της κάλπης 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εκ διαμέτρου αντίθετες αναγνώσεις από ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ για τις γερμανικές εκλογές
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  • Η ΕΛΑΣ εστιάζει στην εκλογική ενίσχυση του ακροδεξιού AfD και την άνοδο των ακραίων εθνικιστικών δυνάμεων στη Γερμανία και την Ευρώπη.
  • Η ΕΛΑΣ συνδέει την άνοδο της Ακροδεξιάς με τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές στην Ευρώπη και καλεί σε πρακτικές λύσεις από τις προοδευτικές δυνάμεις.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει την νίκη της Αριστεράς στο Βερολίνο, ειδικά την επιτυχία του Die Linke, ως ιστορική και ελπιδοφόρα για τις αριστερές δυνάμεις στην Ευρώπη.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η Αριστερά στο Βερολίνο κατάφερε να ανακόψει την πρόοδο της ακροδεξιάς, υψώνοντας «τείχος» στους φασίστες του AfD.
  • Οι διαφορετικές αναγνώσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη ιδεολογική απόσταση μεταξύ ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ.
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Στη νέα εκλογική επικράτηση του AfD και στην ενίσχυση της Ακροδεξιάς στη Γερμανία επικεντρώνει η ΕΛΑΣ, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να αναδείξει τη νίκη της Αριστεράς στο Βερολίνο και ειδικότερα την επίδοση του Die Linke.

Η διαφορετική εστίαση είναι εμφανής ακόμη και από τους τίτλους των δύο ανακοινώσεων. Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για «ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη» μετά τη νέα νίκη του AfD στο Μεκλεμβούργο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η Αριστερά στο Βερολίνο ύψωσε τείχος στους φασίστες του AfD».

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η νέα εκλογική επιτυχία του AfD επιβεβαιώνει πως «η άνοδος των ακραίων εθνικιστικών δυνάμεων, συνιστά μία νέα, ζοφερή πραγματικότητα για την Γερμανία αλλά και όλη την Ευρώπη».

Παράλληλα, συνδέει την άνοδο της Ακροδεξιάς με τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί «ούτε με ευχολόγια ούτε με την συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών». Καλεί έτσι τις προοδευτικές δυνάμεις να απαντήσουν με «πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις προς όφελος των ευρωπαϊκών κοινωνιών».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δεν παραλείπει πάντως το αποτέλεσμα στο Βερολίνο, το οποίο παρουσιάζει ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ανακοπεί η Ακροδεξιά, σημειώνοντας ότι οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις οφείλουν να δώσουν τη μάχη «όπως δόθηκε επιτυχώς στο Βερολίνο».

Ακριβώς εκεί τοποθετεί το κέντρο βάρους της δικής του ανακοίνωσης ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου από την πλευρά της χαρακτηρίζει «ιστορική νίκη για την Αριστερά» την επικράτηση της Ελίφ Εράλπ με τη στήριξη του Die Linke και δηλώνει ότι αισθάνεται «υπερηφάνεια για την νίκη του αδελφού κόμματος Die Linke».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το αποτέλεσμα στο Βερολίνο αποτελεί πηγή «αισιοδοξίας και ελπίδας» για τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στρατηγική του Die Linke, το οποίο, όπως σημειώνεται, με «ριζοσπαστικό και καθαρό λόγο, σαφείς θέσεις, ενεργό συμμετοχή στα κινήματα και τις συλλογικές διεκδικήσεις εμπνέει και ανοίγει νέους δρόμους για την Ευρωπαϊκή Αριστερά».

Αναφερόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ στην άνοδο της ακροδεξιάς, το σχόλιό του είναι ότι «η Αριστερά στο Βερολίνο ύψωσε τείχος στους φασίστες του AfD».

Η μεγάλη πολιτική απόσταση ανάμεσα στις αναγνώσεις των αποτελεσμάτων των γερμανικών τοπικών εκλογών αποτυπώνει και τη μεγάλη διάσταση που λαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες η ιδεολογική τοποθέτηση των δύο κομμάτων.

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