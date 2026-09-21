Akylas για την αγάπη των θαυμαστών: «Μία κυρία μου έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της»

Snapshot Ο Ακύλας εξέφρασε τη συγκίνησή του για την αγάπη που δέχθηκε από το κοινό σε κάθε πόλη που επισκέφθηκε.

Οι θαυμαστές του του χάριζαν διάφορα δώρα, όπως ζωγραφιές και γράμματα.

Στη Χαλκιδική, μια γυναίκα του παρέδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες, γράμμα και κλειδιά σπιτιού.

Η κίνηση αυτή τον άφησε έκπληκτο και δυσκολευόταν να πιστέψει το περιστατικό.

Η γυναίκα του έδωσε πληροφορίες για τη θέση και το διαμέρισμα του σπιτιού στα κλειδιά που του παρέδωσε. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη ιστορία από την επαφή του με το κοινό μοιράστηκε ο Ακύλας, περιγράφοντας τη συγκίνηση που ένιωσε από την αγάπη που δέχθηκε σε κάθε πόλη που επισκέφθηκε.

Όπως αποκάλυψε, οι θαυμαστές του τού χάριζαν από ζωγραφιές και γράμματα μέχρι ιδιαίτερα προσωπικά δώρα, ωστόσο ένα περιστατικό στη Χαλκιδική ήταν εκείνο που τον άφησε πραγματικά άφωνο.

«Ήταν πραγματικά συγκινητικό πώς σε κάθε πόλη είχε τόση αγάπη ο κόσμος για μένα. Δώρα, ζωγραφιές...», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε την απρόσμενη κίνηση μιας γυναίκας, η οποία τον πλησίασε και του παρέδωσε μια τσάντα που περιείχε φωτογραφίες, ένα γράμμα, αλλά και... κλειδιά σπιτιού.

«Στη Χαλκιδική ήρθε μία κυρία και μου έδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες, ένα γράμμα και κλειδιά σπιτιού. Και είχε ένα γράμμα και μου έλεγε “το σπίτι αυτό βρίσκεται σε αυτή την οδό, είναι αυτό το διαμέρισμα”», αποκάλυψε.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την έκπληξή του για το περιστατικό, παραδεχόμενος πως δυσκολευόταν να πιστέψει αυτό που συνέβαινε.

«Λέω “δεν το πιστεύω ότι μου δίνουν κλειδιά σπιτιού εδώ πέρα”. Πραγματικά ακραίο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

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