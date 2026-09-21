Ξέσπασμα Πολάκη για «κβαντική ιατρική»: «Είναι π...ρια μάντολες»

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ορισμένες ιατρικές πρακτικές που προέκυψαν μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα ή πειράματα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτές τις αντιλήψεις ως μεταφυσικές και μη τεκμηριωμένες ιατρικά.

Κατήγγειλε ότι οι πρακτικές αυτές δίνουν χώρο σε «τσαρλατάνους» και «εγκληματίες» να παρουσιάζουν ψευδώς τις μεθόδους τους ως ιατρικές.

Ο Παύλος Πολάκης απέκλεισε την εγκυρότητα της «κβαντικής ιατρικής», αποκαλώντας την αβάσιμη και ψευδή. Snapshot powered by AI

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, ο Παύλος Πολάκης, αναφέρθηκε στην υπόθεση των «υποτιθέμενων» ιατρείων και στις πρακτικές που έχουν έρθει στο προσκήνιο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ασκώντας σφοδρή κριτική σε αντιλήψεις που, όπως υποστήριξε, δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα ή σε ιατρικά τεκμηριωμένα πειράματα.

«Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις που είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε κάποια επιστήμη ή σε κάποιο πείραμα που εδράζει στην Ιατρική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, ανοίγουν τον δρόμο σε ανθρώπους τους οποίους χαρακτήρισε «τσαρλατάνους» και «εγκληματίες» να παρουσιάζουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις ως ιατρικές.

«Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει “κβαντική ιατρική”. Συγγνώμη για την έκφραση, π@@@@@α μάντολες.. Δεν υπάρχει αυτό», είπε ο κ. Πολάκης.

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