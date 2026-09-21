Κύθνος: Έσπασε το κατάρτι ιστιοφόρου – Ακυβέρνητο σκάφος με 7 επιβαίνοντες

Snapshot Στο ιστιοφόρο βρίσκονται επτά αλλοδαποί χωρίς αναφορές για προβλήματα υγείας ή ασφάλειας.

Στην περιοχή επιχειρεί πλωτό Λιμενικό Σκάφος, ενώ κατευθύνεται και ιδιωτικό σκάφος για βοήθεια.

Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές με βόρειους ανέμους έντασης 3 μποφόρ.

Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και επιχειρούν για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για ένα ιστιοφόρο υπό γαλλική σημαία, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο λόγω θραύσης ιστού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύθνου.

Στο ιστιοφόρο επιβαίνουν συνολικά επτά αλλοδαποί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα για την υγεία ή την ασφάλειά τους.

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα Πλωτό Λιμενικό Σκάφος, ενώ προς το σημείο κατευθύνεται και ιδιωτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές, με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι, έντασης 3 μποφόρ.