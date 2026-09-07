Κόνιτσα: Κόβουν κορμούς με αλυσοπρίονα για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς – Βίντεο

Η κατάσταση στην πυρκαγιά της Κόνιτσας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, με τη δουλειά των δασοκομάντος και των δασεργατών να αποδίδει καρπούς. Ωστόσο, πάνω από 6.200 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις 31 Αυγούστου.

Οι δυνάμεις έχουν προχωρήσει αρκετά βαθιά μέσα στο δάσος, φτάνοντας ακόμη και στα πιο απόκρημνα σημεία, όπου η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Με αλυσοπρίνα και άλλα μέσα δημιουργούν τεχνητές αντιπυρικές ζώνες, κόβοντας δέντρα και απομακρύνοντας την καύσιμη ύλη, ώστε να στερήσουν από τις φλόγες τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εξάπλωσή τους.

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Η φωτιά συνεχίζει να καίει έρπουσα, με αργό ρυθμό, καταναλώνοντας τον βελονοτάπητα. Όπου όμως συναντά ξερά και κατάκοιτα δέντρα, η καύση γίνεται επικόρυφη, με τις φλόγες να ανεβαίνουν στην κόμη των δέντρων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η δημιουργία των ζωνών ανάσχεσης θεωρείται κρίσιμη, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί η διαθέσιμη καύσιμη ύλη και να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στα δύσβατα τμήματα του δάσους.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στην Κόνιτσα, η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη και οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν.

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