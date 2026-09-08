Φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη για 9η μέρα -  Στη χαράδρα του Αώου το πιο δύσκολο μέτωπο

Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας για 9η ημέρα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη για 9η μέρα -  Στη χαράδρα του Αώου το πιο δύσκολο μέτωπο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας συνεχίζεται για 9η ημέρα με βελτιωμένη εικόνα αλλά ενεργές εστίες μέσα στο δάσος.
  • Το κύριο μέτωπο της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στη χαράδρα του Αώου, όπου πέντε ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού σε δύσβατα σημεία.
  • Πυροσβεστικά πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές δίνουν μάχη με μικρές αναζωπυρώσεις στο δάσος.
  • Οι δυνάμεις επικεντρώνονται στην κατάσβεση καμένων κορμών και διάσπαρτων εστιών για να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων αναφλέξεων.
  • Η επιχείρηση συνεχίζεται λόγω των καιρικών συνθηκών και του δύσβατου ανάγλυφου, που απαιτούν αυξημένη επιφυλακή μέχρι πλήρη έλεγχο της φωτιάς.
Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι για ένατη ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Κόνιτσα που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) στην Τραπεζίτσα.

Η εικόνα της φωτιάςείναι βελτιωμένη με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν διάσπαρτες ενεργές εστίες που συνεχίζουν να καίνε μέσα στο πυκνό δάσος.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (8/9), το βάρος της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στη χαράδρα του Αώου, όπου επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού σε δύσβατα σημεία με έντονη βλάστηση.

Την ίδια ώρα, πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής και εθελοντές έχουν αναπτυχθεί σε πολλά σημεία του δάσους, δίνοντας μάχη με μικρές αναζωπυρώσεις.

Οι δυνάμεις επιχειρούν κυρίως στην πλήρη κατάσβεση καμένων κορμών και διάσπαρτων εστιών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων αναφλέξεων.

Η συνολική εικόνα του μετώπου που είχε αναπτυχθεί πάνω από την Κόνιτσα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι καιρικές συνθήκες και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής απαιτούν αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03LIFESTYLE

«Δεν ζητούσα καν τα λεφτά μου, ντρεπόμουν» - Η αποκάλυψη της Κατερίνας Παπουτσάκη για τα πρώτα χρόνια της καριέρας της

11:58ANNOUNCEMENTS

O Mika Häkkinen έρχεται στην Αθήνα για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

11:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αρκούδες εισβάλλουν όλο και πιο συχνά σε σπίτια και αυτοκίνητα αναζητώντας τροφή - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ταλιμπάν εκτελεί εν ψυχρώ άνδρα στη μέση του δρόμου

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι και Μέγκαν «έκπληκτοι» από την επιστολή του βασιλιά - Το Παλάτι λέει ότι το γνώριζαν από πριν

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη για 9η μέρα -  Στη χαράδρα του Αώου το πιο δύσκολο μέτωπο

11:23Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι σχεδιάζουν στο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά, τι περιμένει ο Μητσοτάκης από τις δημοσκοπήσεις

11:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παραπέμπονται σε δίκη ο επίορκος φρουρός του ΑΤ Αγ. Αναργύρων, ο τηλεφωνητής που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί» κι άλλοι δύο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ανάλυση Κολυδά της τάσης του ECMWF - Πότε προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αετό Καρύστου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 εναέρια

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μαμά τα έδωσα όλα» - Επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν 12χρονη για να κλέψουν τα κοσμήματα της μητέρας της

10:58LIFESTYLE

«Είσαι η πριγκίπισσα του λαού» - Η εμφάνιση της Φοίβης Μπρίτζερς στη Βενετία με τις τρίχες στα πόδια δίχασε το κοινό

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η καταστροφή στο Νεπάλ έγινε το τελευταίο θύμα της εκστρατείας «Καθαρό Διαδίκτυο» της Κίνας

10:50ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: Κίνηση για μια πιο υγιή καρδιά - Ξεκινήστε με 8 λεπτά την ημέρα

10:50NEWSBOMB

Ford: Τα Ranger και Ranger Super Duty και για στρατιωτική χρήση

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κινηματογραφική ληστεία σε μουσείο του Ρενουάρ στη Γαλλία: Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο επικίνδυνης οδήγησης στην Κρήτη: Δίκυκλο προσπερνά πάνω σε στροφή – Για λίγα εκατοστά αποφεύχθηκε η σύγκρουση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη στο ξενοδοχείο- Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι καφέδες αυξάνουν την LDL χοληστερόλη

09:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιος είναι ο «αγαλματένιος», ο 33χρονος πορνοστάρ που εξέδιδε 16χρονες - Είχε ροζ αγγελίες με τις ανήλικες και το τηλέφωνό του - Τον κατέδωσε η μητέρα μιας εκ των θυμάτων

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

10:40ΠΑΙΔΕΙΑ

PISA: Παγκόσμια «βουτιά» στις επιδόσεις - Η εικόνα των Ελλήνων μαθητών

11:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παραπέμπονται σε δίκη ο επίορκος φρουρός του ΑΤ Αγ. Αναργύρων, ο τηλεφωνητής που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί» κι άλλοι δύο

08:26LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ χέρι-χέρι στη Βενετία - Η κίνηση του τζέντλεμαν Μπαρδέμ που έγινε viral

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης τις επόμενες ώρες - Πότε φτάνει η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στο Ηράκλειο για τις τουρκικές σημαίες στο φεστιβάλ χορών – «Υπερείχαν οι ελληνικές», λέει η διοργανώτρια στο Newsbomb

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Η «άγνωστη« 35χρονη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο με την 13χρονη

06:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέα μέθοδος προβλέπει πού θα σημειωθούν σεισμοί

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη έκλεβε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της - Πήρε 1.000 ευρώ σε 7 μήνες

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Τζορτζ: Ξεκινά τη φοίτηση στο ιστορικό Κολέγιο Ήτον - Οι διάσημοι που πέρασαν τις πύλες του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ