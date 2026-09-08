Φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη για 9η μέρα -  Στη χαράδρα του Αώου το πιο δύσκολο μέτωπο

Snapshot Η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας συνεχίζεται για 9η ημέρα με βελτιωμένη εικόνα αλλά ενεργές εστίες μέσα στο δάσος.

Το κύριο μέτωπο της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στη χαράδρα του Αώου, όπου πέντε ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού σε δύσβατα σημεία.

Πυροσβεστικά πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές δίνουν μάχη με μικρές αναζωπυρώσεις στο δάσος.

Οι δυνάμεις επικεντρώνονται στην κατάσβεση καμένων κορμών και διάσπαρτων εστιών για να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων αναφλέξεων.

Η επιχείρηση συνεχίζεται λόγω των καιρικών συνθηκών και του δύσβατου ανάγλυφου, που απαιτούν αυξημένη επιφυλακή μέχρι πλήρη έλεγχο της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι για ένατη ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Κόνιτσα που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) στην Τραπεζίτσα.

Η εικόνα της φωτιάςείναι βελτιωμένη με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν διάσπαρτες ενεργές εστίες που συνεχίζουν να καίνε μέσα στο πυκνό δάσος.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (8/9), το βάρος της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στη χαράδρα του Αώου, όπου επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού σε δύσβατα σημεία με έντονη βλάστηση.

Την ίδια ώρα, πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής και εθελοντές έχουν αναπτυχθεί σε πολλά σημεία του δάσους, δίνοντας μάχη με μικρές αναζωπυρώσεις.

Οι δυνάμεις επιχειρούν κυρίως στην πλήρη κατάσβεση καμένων κορμών και διάσπαρτων εστιών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων αναφλέξεων.

Η συνολική εικόνα του μετώπου που είχε αναπτυχθεί πάνω από την Κόνιτσα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι καιρικές συνθήκες και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής απαιτούν αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.

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