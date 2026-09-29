Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκινεί η κουμπάρα της 4 μήνες μετά τον θάνατό της - «Ήθελε να ζήσει»

Η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα μίλησε με συγκίνηση για τη δύναμη, την πίστη και την θέλησή της να ζήσει

Ανθή Κουρεντζή

Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκινεί η κουμπάρα της 4 μήνες μετά τον θάνατό της - «Ήθελε να ζήσει»
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  • Η Ελένη Μπούση τόνισε τη δύναμη, την επιμονή και την πίστη της Γωγώς Μαστροκώστα στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής της.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα αποτέλεσε παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους με τη θέλησή της να μην εγκαταλείψει τη μάχη για τη ζωή.
  • Η Ελένη Μπούση βοήθησε τη Γωγώ να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για ιατρική φροντίδα, υπογραμμίζοντας το πάθος της να ζήσει.
  • Η βαθιά πίστη της Γωγώς Μαστροκώστα αποτέλεσε καθοριστικό στήριγμα στις πιο δύσκολες στιγμές της.
  • Η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών βασιζόταν στον θαυμασμό για το μήνυμα επιμονής, ελπίδας και πίστης που έστειλε η Γωγώ έως το τέλος.
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Με συγκίνηση και αγάπη μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα η κουμπάρα της, Ελένη Μπούση κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δύναμη με την οποία εκείνη αντιμετώπισε τις δύσκολες δοκιμασίες της ζωής της.

Η κουμπάρα της στάθηκε ιδιαίτερα στην επιμονή, την πίστη και τη θέληση που έδειξε, τονίζοντας πως αποτέλεσε παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους.

«Την λάτρευα, ήταν μία υπέροχη κοπέλα που αγωνίστηκε. Νομίζω έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι δεν πρέπει να το βάζεις κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Μπούση.

Όπως αποκάλυψε, είχε σταθεί στο πλευρό της και πρακτικά, βοηθώντας τη να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να απευθυνθεί σε γιατρούς εκεί.

«Την είχα φέρει στην Αμερική στους γιατρούς μας. Ήταν μια νέα κοπέλα που ήθελε να ζήσει», είπε, περιγράφοντας τη διάθεση της Γωγώς Μαστροκώστα να παλέψει και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα.

Η Ελένη Μπούση στάθηκε και στη βαθιά πίστη που, όπως είπε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Όταν φτάνεις να λες πως δεν μπορείς να το νικήσεις, το Α και το Ω είναι ο Κύριος και πρέπει να αφήσω στα χέρια του τη ζωή μου. Αυτό το δέχτηκε και είναι μεγάλο πράγμα να αφήσεις την πίστη σου να αποφασίσει για το μέλλον», πρόσθεσε.

Η ίδια περιέγραψε τη Γωγώ Μαστροκώστα ως έναν άνθρωπο που δεν εγκατέλειψε εύκολα τη μάχη, αλλά ταυτόχρονα βρήκε στην πίστη ένα βαθύτερο στήριγμα, όταν πλέον οι ανθρώπινες δυνάμεις δοκιμάζονταν.

Τα λόγια της Ελένης Μπούση αποτυπώνουν όχι μόνο τη στενή σχέση που τις συνέδεε, αλλά και τον θαυμασμό της για μια γυναίκα που, όπως υπογράμμισε, πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις και έστειλε μέχρι τέλους ένα μήνυμα επιμονής, ελπίδας και πίστης.

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