Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της, Βικτώριας, ανήμερα των γενεθλίων της

Snapshot Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε τον περασμένο Μάιο μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα γινόταν 56 ετών.

Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, τίμησε τη μνήμη της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η ανάρτηση περιλάμβανε κοινές φωτογραφίες από στιγμές της ζωής τους.

Η Βικτώρια εξέφρασε την αγάπη της και το γεγονός ότι η μητέρα της θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές τους. Snapshot powered by AI

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Βικτώρια Δέλλα τίμησε τη μνήμη της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, ανήμερα των γενεθλίων της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα συμπλήρωνε τα 56 της χρόνια.

Η κόρη της επέλεξε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μέσα από μια σειρά κοινών φωτογραφιών που δημοσίευσε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας», έγραψε η Βικτώρια Δέλλα, συνοδεύοντας τα λόγια της με φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της ζωής τους.

Στην πρώτη εικόνα, μητέρα και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές δίπλα στη θάλασσα, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο εμφανίζονται αγκαλιασμένες, έχοντας στο πλευρό τους τον Τραϊανό Δέλλα.

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