Τραϊανός Δέλλας: Αγκάλιασε συγκινημένος την κόρη του - «Σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι»

Στιγμές από την σχολική εορτή της αποφοίτησής της μοιράστηκε την Δευτέρα (6/7) η κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώρια.

Η Βικτώρια Δέλλα συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από την ιδιαίτερη αναφορά που έκανε στη μητέρα της, η οποία έφυγε από την ζωή πριν από 1,5 μήνα, αλλά και στο μεγαλύτερο στήριγμα της ζωής της που δεν είναι άλλος από τον μπαμπά της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η 17χρονη κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα, ξεχώρισε ένα βίντεο με την Βικτώρια να τρέχει στην αγκαλιά του πατέρα της, ενώ εκείνος της προσφέρει δακρυσμένος μία εντυπωσιακή ανθοδέσμη.

«Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά, σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι και για όλα όσα μπορώ να γίνω χάρη στην αγάπη και στην στήριξή σου. Σε αγαπώ πολύ», έγραψε στο Instagram Story η Βικτώρια Δέλλα.

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