Βικτώρια Δέλλα: Αποφοίτησε με τον πατέρα της στο πλευρό της - «Μαμά μου, σε ένιωθα δίπλα μου»

«Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα», έγραψε η Βικτώρια Δέλλα στην ανάρτησή της

Ανθή Κουρεντζή

Βικτώρια Δέλλα: Αποφοίτησε με τον πατέρα της στο πλευρό της - «Μαμά μου, σε ένιωθα δίπλα μου»
Ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του, Βικτώρια, στην αποφοίτησή της
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  • Η Βικτώρια Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο περίπου σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα.
  • Στην αποφοίτησή της ήταν παρών ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, που την στήριξε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
  • Η Βικτώρια εξέφρασε τη συγκίνηση και την αγάπη της προς τη μητέρα της, τονίζοντας πως ένιωθε την παρουσία της δίπλα της.
  • Αναγνώρισε ότι κάθε της βήμα περιέχει ένα κομμάτι από τη μητέρα της και ευχαρίστησε τον πατέρα της για τη συνεχή στήριξη.
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Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, από το βράδυ της αποφοίτησής της.

Περίπου σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Βικτώρια αποφοίτησε από το σχολείο, με τον πατέρα της να βρίσκεται στο πλευρό της. Στις φωτογραφίες που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, Βικτώρια και Τραϊανός ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με την νεαρή κοπέλα να γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της ότι μαζί της ήταν και το «αστέρι» της, αναφερόμενη στη μητέρα της.

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου» έγραψε συγκεκριμένα και μιλώντας για τη μητέρα της ανέφερε: «Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα».

Στην ανάρτησή της δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πατέρα της, γράφοντας: «Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου».

«Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», κατέληξε η Βικτώρια Δέλλα.

https://www.instagram.com/p/DadEvWhiCi_/

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