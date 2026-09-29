Οι Τούρκοι φαντασιώνονται ότι καταρρίπτουν Mirage με το αντιεροπορικό Hisar O

Snapshot Το τουρκικό αμυντικό δίκτυο Defence Turk δημοσίευσε βίντεο προσομοίωσης με κατάρριψη ελληνικού μαχητικού Mirage 2000-5 από το αντιαεροπορικό σύστημα Hisar-O.

Η προσομοίωση παρουσιάζει την αντιαεροπορική ομπρέλα της Τουρκίας με συστήματα όπως Korkut, Sungur, Hisar-A και SİPER.

Η απεικόνιση της κατάρριψης ελληνικού αεροσκάφους χρησιμοποιείται για στρατιωτικό μάρκετινγκ και τροφοδοτεί το πολεμικό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Παρά τη διγλωσσία των τουρκικών μέσων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η Τουρκία θεωρεί την Ελλάδα γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Οι ψηφιακές προσομοιώσεις και οι δηλώσεις της Άγκυρας δημιουργούν αντιφατικά μηνύματα και ενδέχεται να ερμηνευθούν ως απειλή προς την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Σε έναν συνεχή ανταγωνισμό προκλητικότητας επιδίδονται τα τουρκικά αμυντικά δίκτυα, συντηρώντας μεθοδικά το πολεμικό κλίμα κατά της χώρας μας, ακόμη και μέσω ψηφιακών σεναρίων σύγκρουσης και πολεμικών προσομοιώσεων. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το μπαράζ αποτελεί το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ιστότοπος Defence Turk. Στο πλαίσιο αφιερώματος για τη μελλοντική αντιαεροπορική ομπρέλα της γείτονος, τον αποκαλούμενο «Ατσάλινο Θόλο» (Çelik Kubbe), το τουρκικό μέσο παρουσίασε τις διαδικασίες εγκλωβισμού και αναχαίτισης από συστήματα όπως τα Korkut, Sungur, Hisar-A και SİPER.

Οι δημιουργοί του γραφικού δεν έμειναν σε ένα ουδέτερο σχέδιο. Στην ολοκλήρωση της ακολουθίας βολής του συστήματος Hisar-O, ο εχθρικός στόχος που πλήττεται και καταστρέφεται αποτυπώνεται καθαρά ως μαχητικό Mirage 2000-5 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για μια στοχευμένη απεικόνιση κατάρριψης ελληνικού αεροσκάφους, σχεδιασμένη για να τροφοδοτήσει το εθνικιστικό ακροατήριο και να εξυπηρετήσει το εγχώριο στρατιωτικό μάρκετινγκ.

Η διπλή γλώσσα της Άγκυρας

Αυτή η διαρκής καλλιέργεια εχθροπάθειας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκθέτει ανοιχτά τη διγλωσσία του επίσημου τουρκικού αφηγήματος.

Την ίδια ώρα που μηχανισμοί στην Άγκυρα κατασκευάζουν εικονικές καταρρίψεις ελληνικών φτερών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχείρησε να φορέσει το προσωπείο του διαλλακτικού ηγέτη στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, διαβεβαίωνε πως η Τουρκία αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και όχι ως αντίπαλο. Τέτοιες επιλογές στα αμυντικά μέσα της γείτονος που συνδέονται με το τουρκικό βαθύ κράτος, θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως μήνυμα κατά της χώρας μας.

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