Ρώμη: Περιπολικό χτύπησε αστυνομικό εν ώρα σύλληψης

Snapshot Ένας αστυνομικός των Καραμπινιέρων στη Ρώμη χτυπήθηκε κατά λάθος από περιπολικό ενώ προσπαθούσε να συλλάβει έναν άνδρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στη Via della Conciliazione από τουρίστα.

Το περιπολικό σταμάτησε αμέσως και οι συνάδελφοι επενέβησαν, με τον αστυνομικό να σηκώνεται σύντομα χωρίς να αναφέρονται σοβαροί τραυματισμοί.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύλληψης και ο λόγος της δεν έχουν διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Ένας αστυνομικός των Καραμπινιέρων στη Ρώμη, χτυπήθηκε κατά λάθος από το περιπολικό των συναδέλφων του, ενόσω προσπαθούσε να συγκρατήσει έναν άνδρα στο έδαφος.

Αυτό φαίνεται σε ένα βίντεο που τράβηξε ένας τουρίστας στη Via della Conciliazione. Το περιπολικό φτάνει ακριβώς τη στιγμή που ο αστυνομικός βρίσκεται στη διάβαση και τον χτυπάει, με αποτέλεσμα να πέσει μαζί με το άτομο που συνελάμβανε.

Το περιπολικό σταμάτησε αμέσως και οι άλλοι Καραμπινιέροι επεμβαίνουν. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο αστυνομικός καταφέρνει να σηκωθεί. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύλληψης και ο λόγος της δεν έχουν διευκρινιστεί.

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