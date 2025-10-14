Ιταλία: Τρεις αστυνομικοί νεκροί από έκρηξη σε κτήριο στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί έξωση

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Καστέλ Ντ’ Ατσάνο, κοντά στη Βερόνα της βόρειας Ιταλίας, όπου τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που κατέστρεψε διώροφο κτήριο.

Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην περιοχή μαζί με συναδέλφους τους για να εκτελέσουν έξωση σε σπίτι όπου τρεις άνθρωποι είχαν κάνει κατάληψη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την έκρηξη προκάλεσε μια 60χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα το κτήριο να καταρρεύσει και να καταπλακώσει τους τρεις ένστολους.

Επιπλέον, άλλοι 11 αστυνομικοί και καραμπινιέροι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η έκρηξη, που φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή σε φιάλες φυσικού αερίου, έγινε αισθητή σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων. Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκαν τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου ανοιχτές καθώς και βόμβες μολότοφ. Η 60χρονη που φέρεται να προκάλεσε την έκρηξη νοσηλεύεται με τραύματα, όπως και ένας από τους δύο άνδρες που ζούσαν μαζί της. Ο δεύτερος άνδρας, αδελφός του πρώτου, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, χαρακτήρισε το περιστατικό «δραματικό», επισημαίνοντας ότι όλα δείχνουν πως η έκρηξη οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. «Δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το σπίτι όπου είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε μια τόσο ακραία εξέλιξη», πρόσθεσε.