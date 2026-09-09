Φωτιά στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης
Επιχειρούν και εναέρια μέσα
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Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ωστόσο τα εναέρια μέσα μετά τη δύση του ηλίου θα σταματήσουν να επιχειρούν.
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