Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης - Βίντεο
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά καίει απορρίμματα κοντά στην περιοχή του Κοσκινά και στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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