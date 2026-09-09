Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά καίει απορρίμματα κοντά στην περιοχή του Κοσκινά και στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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