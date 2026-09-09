Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πάτρα για εμπρησμό σε αυτοκίνητα - Φωτογραφίες

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα καθώς δύο Ι.Χ τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στην οδό Ομογενών, στο Ψαροφάι. Από τις φλόγες προκλήθηκαν ζημιές και σε διπλανό ΙΧ, ενώ ζημιές υπέστη και κοντινή οικία.

Άμεσα στο σημείο έφθασαν πυροσβέστες και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

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