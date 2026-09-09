Πειραιάς: Φωτιά σε κατάστημα με υφάσματα – Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή

Snapshot Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά, στην οδό Νικήτα κοντά στην Εθνική Αντιστάσεως.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά προκαλεί πυκνούς καπνούς που καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιοχής.

Η Πυροσβεστική δίνει μάχη για να περιορίσει τη φωτιά και να αποτρέψει την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτίρια.

Η οδός Εθνικής Αντιστάσεως έχει αποκλειστεί, με την Τροχαία να εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (9/9) σε κτήριο που στεγάζει κατάστημα με υφάσματα και παλαιοπωλείο στον Πειραιά, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο επί της οδού Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους και κτήρια.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται στο κατάστημα, η φωτιά έχει προκαλέσει πυκνούς καπνούς, οι οποίοι έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής και είναι ορατοί από αρκετά σημεία του Πειραιά.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της μεγάλης φωτιάς, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, με αποτέλεσμα να έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.