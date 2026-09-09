Θεσσαλονίκη: «Έπεσε η στάση πάνω της» - Πώς έγινε το ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 2 λεωφορεία ΟΑΣΘ

Snapshot Σοβαρή είναι η κατάσταση της 60χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε από την πτώση στάσης μετά τη σύγκρουση δύο λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν συνολικά, με δύο εξ αυτών, ηλικίας 60 και 21 ετών, να έχουν σοβαρότερα τραύματα αλλά χωρίς κίνδυνο για τη ζωή τους.

Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν το δεύτερο λεωφορείο επιχείρησε να σταματήσει από δεξιά και χτύπησε τη στάση όπου βρίσκονταν επιβάτες.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, συλλέγοντας καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Οι δύο άλλες τραυματίες, ηλικίας 50 και 17 ετών, είχαν ελαφρύτερα τραύματα και βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο. Snapshot powered by AI

Σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 60χρονης που τραυματίστηκε ύστερα από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών (σ.σ.: του ΟΑΣΘ) να πέσει πάνω σε στάση. Από το συμβάν υπάρχουν 4 τραυματίες που διακομίσθηκαν στο «Παπαγεωργίου».

«Η στάση έπεσε πάνω στην κοπέλα»

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα το λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει στη στάση για επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών, ενώ ακολουθούσε το 28. Κατά τη μαρτυρία του αυτόπτη, το δεύτερο λεωφορείο επιχείρησε να σταματήσει από δεξιά, χωρίς να υπολογίσει ο οδηγός του σωστά την απόσταση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση.

«Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση να πέφτει κυριολεκτικά πάνω σε μια κοπέλα», είπε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός του Λεωφορείου INTIME NEWS

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς και η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση, λαμβάνοντας καταθέσεις από τους οδηγούς των λεωφορείων, των επιβατών, καθώς και των αυτοπτών μαρτύρων, ενώ συλλέγουν και βιντεοληπτικό υλικό από τις γύρω επιχειρήσεις.

Τέσσερις τραυματίες η μία πιο σοβαρά - Δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 60χρονη που τραυματίστηκε περισσότερο απ' όλους, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά και η 21χρονη, που φέρεται να καταπλακώθηκε από τη στάση και υπέστη κάταγμα λεκάνης και κάτω άκρων, είναι σε σοβαρότερη κατάσταση από τις άλλες δύο γυναίκες που επίσης τραυματίστηκαν.

Ωστόσο, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Αμφότερες βρίσκονταν στη στάση. Οι άλλες δύο γυναίκες, μια 50χρονη, καθώς και μια 17χρονη που επέβαιναν στο λεωφορείο, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

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