Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Snapshot Αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης 9/9.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, με δύο να έχουν κατάγματα στα κάτω άκρα και δύο να φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλου λεωφορείου αστικών συγκοινωνιών στο ατύχημα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ατύχημα έγινε γύρω στις 13:00, όταν το αστικό έπεσε στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, στην οποία πολίτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών.

Μια 60χρονη υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σε σοβαρότερη κατάσταση νοσηλεύεται μια 60χρονη γυναίκα, η οποία έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μια 32χρονη έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα, ενώ οι άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί ελαφρύτερα. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως για το συμβάν εξετάζεται η εμπλοκή και άλλου λεωφορείου αστικών συγκοινωνιών με πιθανό σενάριο τα δύο λεωφορεία να συγκρούστηκαν πριν το ένα καταλήξει στη στάση.

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