Θεσσαλονίκη: Τρομακτικές εικόνες από την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση - Φωτογραφίες και βίντεο

Σοκάρουν οι φωτογραφίες από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες το αστικό έπεσε στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, στην οποία πολίτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης είναι η πλήρης καταστροφή της στάσης του λεωφορείου, η οποία όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες έχει ξηλωθεί πλήρως.

Ζωγραφισμένη είναι η απόγνωση και η αγωνία στο πρόσωπο του οδηγού του λεωφορείου, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες.

Ο οδηγός του Λεωφορείου INTIME NEWS

Ο οδηγός του Λεωφορείου INTIME NEWS

Ο οδηγός του Λεωφορείου INTIME NEWS

Μια 60χρονη υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σε σοβαρότερη κατάσταση νοσηλεύεται μια 60χρονη γυναίκα, η οποία έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μια 32χρονη έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα, ενώ οι άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί ελαφρύτερα. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως για το συμβάν εξετάζεται η εμπλοκή και άλλου λεωφορείου αστικών συγκοινωνιών με πιθανό σενάριο τα δύο λεωφορεία να συγκρούστηκαν πριν το ένα καταλήξει στη στάση.

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