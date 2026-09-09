Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση η 21χρονη – Ποια η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

Snapshot Μια 21χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με δύο λεωφορεία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και θα υποβληθεί σε χειρουργείο λόγω σοβαρής εξάρθρωσης στο πόδι.

Η 21χρονη είναι αιμοδυναμικά σταθερή και έχει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη που δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

Τρεις ακόμα γυναίκες ηλικίας 17, 50 και 62 ετών τραυματίστηκαν ελαφρότερα και νοσηλεύονται για παρακολούθηση στη Χειρουργική Κλινική.

Η 21χρονη και η 62χρονη περίμεναν στη στάση λεωφορείου κατά το περιστατικό, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν σε λεωφορείο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου και αναμένονται νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα, 21 ετών, είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη από το σημερινό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Η 21 ετών γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα, είναι αιμοδυναμικά σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι. Η επέμβαση θα γίνει από ομάδα ειδικών: χειρουργών ορθοπαδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Παράλληλα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, τα οποία όμως δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες, ηλικίας 17, 50 και 62 ετών, φέρουν μεν τραύματα και η κατάστασή τους δεν κρίνεται σοβαρή. Θα παραμείνουν ωστόσο για νοσηλεία και παρακολούθηση στη Χειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και η 62χρονη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή του περιστατικού, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν στο λεωφορείο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας των τεσσάρων τραυματιών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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