Κίνα: Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο - Τουλάχιστον 20 νεκροί και πέντε αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, συνολικά 42 άτομα βρίσκονταν στο πλοίο την στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, εκ των οποίων τα 12 εκκενώθηκαν με ασφάλεια

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Κίνα: Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο - Τουλάχιστον 20 νεκροί και πέντε αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο με ξένη σημαία στο λιμάνι του Τσινγκτάο στην ανατολική Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 20 άνθρωποι, ενώ και πέντε ακόμη αγνοούνται.
  • Στο πλοίο «Ocean Melody» βρίσκονταν 42 άτομα κατά τη στιγμή της πυρκαγιάς, εκ των οποίων 12 εκκενώθηκαν με ασφάλεια.
  • Το πλοίο ήταν ελλιμενισμένο για εργασίες συντήρησης στα ναυπηγεία Beihai Shipbuilding Co. όταν ξέσπασε η φωτιά.
  • Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε άμεσες έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων.
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε ένα φορτηγό πλοίο με ξένη σημαία, που βρισκόταν ελλιμενισμένο στην ανατολική Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 20 άτομα, όπως μεταδίδει το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Πέντε άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, συνολικά 42 άτομα βρίσκονταν στο πλοίο την στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, εκ των οποίων τα 12 εκκενώθηκαν με ασφάλεια.

Πρόκειται για το πλοίο «Ocean Melody», που φέρει σημαία της Λιβερίας, και το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Τσινγκτάο για εργασίες επισκευής.

«Ένα πλοίο εμπορευμάτων στα ναυπηγεία Beihai Shipbuilding Co. με ξένη σημαία έπιασε φωτιά γύρω στις 11:15 (τοπική ώρα, 06:15 ώρα Ελλάδας) ενώ ήταν ελλιμενισμένο για εργασίες συντήρησης στο Τσινγκντάο, στην επαρχία Σανντόνγκ, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων», όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε την ανάγκη να διεξαχθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα έρευνες για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι, ενώ παράλληλα ζήτησε να στηριχθούν οι οικογένειες των θυμάτων και να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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