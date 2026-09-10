Τουρνάς: «Στόχος είναι να σβήσει η κάθε εστία στην Κόνιτσα - Το antinero λειτούργησε θετικά»

Snapshot Στην Κόνιτσα επιχειρούν 80 δασοκόμοι, 120 πυροσβέστες και 40 οχήματα για την κατάσβεση πυρκαγιάς που διαρκεί 11 μέρες.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κεραυνό στην Τραπεζίτσα και λόγω δύσβατου εδάφους παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Ο στόχος είναι να σβήσει κάθε μικρή εστία φωτιάς, ώστε να σταματήσει η έρπουσα φωτιά και να μην υπάρξει επαναφορά της απειλής.

Το πρόγραμμα AntiNero συνέβαλε θετικά στην αντιμετώπιση της φωτιάς, διευκολύνοντας την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ζητείται άμεση αποτίμηση των καμένων εκτάσεων και προγραμματισμός αντιδιαβρωτικών έργων για την αναγέννηση του δασικού οικοσυστήματος. Snapshot powered by AI

«Στόχος είναι να σβήσει και το κάθε καπνουδάκι», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, από την Κόνιτσα στην οποία βρίσκεται κατά την 11η μέρα μάχης με τη μεγάλη φωτιά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην Τραπεζίτσα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από κεραυνό και λόγω του δύσβατου εδάφους και της πυκνής βλάστησης, η κατάσβεση δεν ήταν εύκολη υπόθεση, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και να σημειώνονται αναζωπυρώσεις.

Ο υπουργός κ. Τουρνάς προέδρευσε στη σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Στην κρατική τηλεόραση δήλωσε ότι στο σημείο επιχειρούν 80 δασοκομάντος, 120 πυροσβέστες και 40 οχήματα. Όπως ανέφερε, το ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο ανάγλυφο δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των εστιών.

«Να σταματήσει η έρπουσα φωτιά»

Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα έγινε αποτίμηση της κατάστασης και επιχειρήθηκε να αποσαφηνιστεί πού ακριβώς παραμένουν ενεργές εστίες και τι απομένει να αντιμετωπιστεί. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι να σβήσει «και το κάθε καπνουδάκι», ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος νέας αναζωπύρωσης και επαναφοράς της απειλής.

Για το ενδεχόμενο διάνοιξης δρόμου σε σημεία της περιοχής, σημείωσε ότι η τελική κρίση ανήκει στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

«Στόχος μας είναι να σταματήσει η έρπουσα φωτιά και να πάψει να καίει», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί ακόμη και η μικρότερη ενεργή εστία.

Το AntiNero λειτούργησε θετικά

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το πρόγραμμα AntiNero λειτούργησε θετικά στην περιοχή, καθώς, όπως είπε, οι παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί και η δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων έργου βοήθησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν περισσότερο το μέτωπο. Πρόσθεσε ότι οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε μεγάλα υψόμετρα και οι σωλήνες από τα βυτιοφόρα έχουν απλωθεί σε υψόμετρο 1.400 μέτρων.

Ο κ. Τουρνάς έθεσε ως βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση των υπολειπόμενων εστιών και κυρίως της έρπουσας φωτιάς.

Όπως σημείωσε, το υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να κινηθεί με βάση τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια και στη Δαδιά του Έβρου.

Αμυράς: Να γίνουν άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα

Στη σύσκεψη συμμετέχει και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε, ότι πρέπει άμεσα να γίνει αποτίμηση των καμένων εκτάσεων και να προγραμματιστούν αντιδιαβρωτικά έργα.

Επεσήμανε ότι υπάρχει τεχνογνωσία για να επανέλθει γρήγορα το δασικό οικοσύστημα, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στις εθελοντικές ομάδες, στη νεολαία της Κόνιτσας, τον ορειβατικό σύλλογο, στους μοναχούς, στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής, στους δασοκομάντος, στους πυροσβέστες και στους χειριστές των εναέριων μέσων.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο Δημαρχείο και συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στον τόπο που επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

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