Φωτιά πήρε το πετρέλαιο: Μετά το Μπρεντ, και το WTI πάνω απο τα 100 δολάρια το βαρέλι

Snapshot Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 100,27 δολάρια.

Το πετρέλαιο Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε στα 104,99 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας προσωρινά τα 105,84 δολάρια.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή προκάλεσε άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσε απότομη αύξηση, φτάνοντας τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα, με το αμερικανικό αργό (WTI) να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, μια μέρα αφότου η τιμή του Μπρεντ ξεπέρασε αυτό το όριο.

Περίπου στις 15:50 ώρα Ελλάδας, η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Οκτωβρίου αυξήθηκε κατά 4,39% στα 100,27 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, για παράδοση Νοεμβρίου, αυξήθηκε κατά 3,73% στα 104,99 δολάρια, αφού άγγιξε για λίγο τα 105,84 δολάρια.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε χθες απότομη άνοδο σήμερα αγγίζοντας τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πηγή: ΑΠΕ

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