Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 102 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά τους τελευταίους τρεις μήνες

Οι τιμές κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 15% από τις αρχές Σεπτεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 102 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά τους τελευταίους τρεις μήνες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.
  • Οι επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν περιορίσει την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις τιμές κατά σχεδόν 15% από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και η μείωση της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ επιδεινώνουν τις δυνατότητες μεταφοράς πετρελαίου από την περιοχή.
  • Τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η Κίνα αύξησε τις εισαγωγές αργού πετρελαίου τον Αύγουστο κατά 6,2%.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν θα σταματήσουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και προβλέπει πτώση των τιμών πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ.
Snapshot powered by AI

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια ανά βαρέλι το μεσημέρι της Πέμπτη, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Οι τιμές κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 15% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ περιόρισαν περαιτέρω την προσφορά από την κρίσιμη αυτή περιοχή.

Η Τεχεράνη έδειξε ότι δεν θα υποχωρήσει από τον στρατιωτικό αποκλεισμό, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον μιας σειράς ιρανικών δεξαμενόπλοιων κοντά στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται η βασική ενεργειακή υποδομή της χώρας.

Η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μειώνει τις προσδοκίες ότι η προσφορά από την περιοχή θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί, καθώς οι ασιατικές οικονομίες αναγκάζονται να επανέλθουν στην αγορά ενέργειας.

Η Κίνα εισήγαγε 8,93 bpd αργού πετρελαίου τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σχέση με τον Ιούλιο, αφού η εξάρτησή της από τα αποθέματα από την αρχή της σύγκρουσης είχε προστατεύσει την παγκόσμια οικονομία από μια βαθύτερη ενεργειακή έλλειψη λόγω των δεξαμενόπλοιων που είχαν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο.

Τα αποθέματα ήταν επίσης χαμηλότερα στις ΗΠΑ, με το κρατικό στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου (SPR) να κυμαίνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι δυνατότητες μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο επειδεινώνονται επίσης από τις κλιμακούμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντα προσωρινή αναστολή στη λειτουργία ορισμένων.

Την ίδια ώρα η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα, ενώ χθες δεν πέρασε ούτε ένα δεξαμενόπλοιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν θα σταματήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη δεν θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει τη σύγκρουση, ενώ ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου θα σημειώσουν απότομη πτώση μετά τις εκλογές, ενώ η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ θα μπορούσε να πέσει κάτω από τα 2 δολάρια ανά γαλόνι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή μετωπική σύγκρουση οχημάτων στην Εθνική Αγρινίου-Ιωαννίνων – Στο νοσοκομείο 86χρονος

14:22ANNOUNCEMENTS

Το Athens Tattoo Expo γιορτάζει τα 10 του χρόνια με τους 170 καλύτερους tattoo artists στην Ελλάδα

14:17ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου 25 χρόνια μετά - «Φοβόμαστε για τα παιδιά μας»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρός 69χρονος Γάλλος τουρίστας σε παραλία

14:08ANNOUNCEMENTS

ICEYE: Στρατηγική συνεργασία με την Arianespace για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στο διάστημα

14:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 102 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά τους τελευταίους τρεις μήνες

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο - Τουλάχιστον 20 νεκροί και πέντε αγνοούμενοι

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νεκρή 42χρονη σε σφοδρό τροχαίο - Το ΙΧ της συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα

13:55LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγουδά το «Σαν τρελό φορτηγό» το 1990 - Το σπάνιο βίντεο από τα μαθητικά του χρόνια

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διορίζει τεχνικό σύμβουλο η οικογένειά του - Αύριο η νεκροτομή

13:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αντώνης Ρέμος: Αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη η μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - «Δεν θα ξεχαστείς ποτέ»

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο - Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για την 62χρονη - Παραμένει στο νοσοκομείο η 21χρονη τραυματίας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι - Τα έθεσε σε λειτουργία το κλιμάκιο της Ασφάλειας που βρίσκεται στο χώρο

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα Πατουλίδου: Αντιδρά για την σκηνή του Αντώνη Ρέμου - «Η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Φίδι βγήκε βόλτα ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφοι: Υποχρεωτική η τοποθέτηση ηλεκτρονικού βώλου σε όλα τα αιγοπρόβατα από το 2027

13:16ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Απέτρεψε ρωσικό σχέδιο δολιοφθοράς σε υποθαλάσσια καλώδια – Στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του Hugo, του ψηλότερου αλόγου στον κόσμο, που είναι ακόμη στην... ανάπτυξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι - Τα έθεσε σε λειτουργία το κλιμάκιο της Ασφάλειας που βρίσκεται στο χώρο

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διορίζει τεχνικό σύμβουλο η οικογένειά του - Αύριο η νεκροτομή

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

13:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν λόγια...» - Η συγκινητική ανάρτηση

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Βερνίκου - «Η κόρη μου όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα»

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

11:56LIFESTYLE

«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Δέσποινας Μοιραράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε για τα χαλιά

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του Hugo, του ψηλότερου αλόγου στον κόσμο, που είναι ακόμη στην... ανάπτυξη

13:55LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγουδά το «Σαν τρελό φορτηγό» το 1990 - Το σπάνιο βίντεο από τα μαθητικά του χρόνια

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Σοκαρισμένοι οι γείτονές του στη Βούλα - Αναμένεται εισαγγελέας για να σφραγιστεί και να ελεγχθεί το σπίτι

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ