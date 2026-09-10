Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 102 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά τους τελευταίους τρεις μήνες

Snapshot Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Οι επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν περιορίσει την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις τιμές κατά σχεδόν 15% από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και η μείωση της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ επιδεινώνουν τις δυνατότητες μεταφοράς πετρελαίου από την περιοχή.

Τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η Κίνα αύξησε τις εισαγωγές αργού πετρελαίου τον Αύγουστο κατά 6,2%.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν θα σταματήσουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και προβλέπει πτώση των τιμών πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια ανά βαρέλι το μεσημέρι της Πέμπτη, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Οι τιμές κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 15% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ περιόρισαν περαιτέρω την προσφορά από την κρίσιμη αυτή περιοχή.

Η Τεχεράνη έδειξε ότι δεν θα υποχωρήσει από τον στρατιωτικό αποκλεισμό, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον μιας σειράς ιρανικών δεξαμενόπλοιων κοντά στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται η βασική ενεργειακή υποδομή της χώρας.

Η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μειώνει τις προσδοκίες ότι η προσφορά από την περιοχή θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί, καθώς οι ασιατικές οικονομίες αναγκάζονται να επανέλθουν στην αγορά ενέργειας.

Η Κίνα εισήγαγε 8,93 bpd αργού πετρελαίου τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σχέση με τον Ιούλιο, αφού η εξάρτησή της από τα αποθέματα από την αρχή της σύγκρουσης είχε προστατεύσει την παγκόσμια οικονομία από μια βαθύτερη ενεργειακή έλλειψη λόγω των δεξαμενόπλοιων που είχαν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο.

Τα αποθέματα ήταν επίσης χαμηλότερα στις ΗΠΑ, με το κρατικό στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου (SPR) να κυμαίνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι δυνατότητες μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο επειδεινώνονται επίσης από τις κλιμακούμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντα προσωρινή αναστολή στη λειτουργία ορισμένων.

Την ίδια ώρα η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα, ενώ χθες δεν πέρασε ούτε ένα δεξαμενόπλοιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν θα σταματήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη δεν θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει τη σύγκρουση, ενώ ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου θα σημειώσουν απότομη πτώση μετά τις εκλογές, ενώ η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ θα μπορούσε να πέσει κάτω από τα 2 δολάρια ανά γαλόνι.

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