Πετρέλαιο: Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent στην Ασία – Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο

Η νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή, με το Brent να κινείται πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent στην Ασία – Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το Brent πετρέλαιο ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι στην ασιατική αγορά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.
  • Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνει τους φόβους για διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.
  • Η Τεχεράνη απειλεί με περαιτέρω επιθέσεις αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα και αντιστέκεται στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει πέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
  • Επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσαν προσωρινή αναστολή λειτουργίας και επιβάρυναν την αγορά πετρελαίου.
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Με άνοδο ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές την Πέμπτη, με το Brent να ενισχύεται πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο.

Στις 03:24, το Brent διαμορφωνόταν στα 101,462 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,25%, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI κινούνταν στα 96,694 δολάρια, ενισχυμένο κατά 0,67%.

Η αγορά παραμένει στραμμένη στη νέα όξυνση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο νέων διαταραχών στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για ακόμη πιο έντονη σύγκρουση, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσει τις επιθέσεις της εάν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος, ενώ παράλληλα επιμένει ότι θα αντισταθεί στον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Στο ίδιο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί ακόμη και πέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια για άμεση αποκλιμάκωση.

Η ένταση έχει αυξηθεί αισθητά την τελευταία εβδομάδα, μετά από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, με τις δύο πλευρές να εντείνουν εκ νέου τα πλήγματα.

Πρόσθετη πίεση στην αγορά προκάλεσαν και οι επιθέσεις των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες οδήγησαν σε προσωρινή αναστολή μέρους των επιχειρήσεων.

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