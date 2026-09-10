Wall Street: Νέα πτώση υπό τον φόβο της τιμής του πετρελαίου – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με πτώση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, επηρεασμένοι από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε κοντά στο 4,84%, σε υψηλά σχεδόν τριών ετών, αυξάνοντας τις πιέσεις στις μετοχές.

Ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο μόνος βασικός τομέας του S&P 500 που κινήθηκε ανοδικά, ενώ η μετοχή της Meta σημείωσε άνοδο άνω του 6%.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στα επικείμενα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή στις ΗΠΑ, που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve. Snapshot powered by AI

Με πτώση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τις πιέσεις να εντείνονται από την άνοδο του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και την ενίσχυση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε και πάλι η αγορά ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών στον πληθωρισμό.

Πρόσθετη πίεση στις μετοχές άσκησε η άνοδος της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κοντά στο 4,84%, σε υψηλά σχεδόν τριών ετών. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για την επόμενη απόφαση της Federal Reserve.

Στο ταμπλό, ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο μόνος από τους βασικούς τομείς του S&P 500 που κινήθηκε ανοδικά, ενώ η Meta ξεχώρισε με άνοδο άνω του 6%.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,77%, κλείνοντας στις 52.381,02 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,64%, στις 26.253,34 μονάδες.

Ο S&P 500 έχασε 0,48% και διαμορφώθηκε στις 7.636,46 μονάδες.