Wall Street: Νέα πτώση υπό τον φόβο της τιμής του πετρελαίου – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Με απώλειες έκλεισαν και οι τρεις βασικοί δείκτες στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Νέα πτώση υπό τον φόβο της τιμής του πετρελαίου – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
Snapshot
  • Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με πτώση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, επηρεασμένοι από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.
  • Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό.
  • Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε κοντά στο 4,84%, σε υψηλά σχεδόν τριών ετών, αυξάνοντας τις πιέσεις στις μετοχές.
  • Ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο μόνος βασικός τομέας του S&P 500 που κινήθηκε ανοδικά, ενώ η μετοχή της Meta σημείωσε άνοδο άνω του 6%.
  • Οι επενδυτές επικεντρώνονται στα επικείμενα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή στις ΗΠΑ, που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve.
Snapshot powered by AI

Με πτώση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τις πιέσεις να εντείνονται από την άνοδο του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και την ενίσχυση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε και πάλι η αγορά ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών στον πληθωρισμό.

Πρόσθετη πίεση στις μετοχές άσκησε η άνοδος της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κοντά στο 4,84%, σε υψηλά σχεδόν τριών ετών. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για την επόμενη απόφαση της Federal Reserve.

Στο ταμπλό, ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο μόνος από τους βασικούς τομείς του S&P 500 που κινήθηκε ανοδικά, ενώ η Meta ξεχώρισε με άνοδο άνω του 6%.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,77%, κλείνοντας στις 52.381,02 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,64%, στις 26.253,34 μονάδες.

Ο S&P 500 έχασε 0,48% και διαμορφώθηκε στις 7.636,46 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι Χούθι δεν είναι εντολοδόχοι μας – Λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις τους»

01:48ΕΛΛΑΔΑ

Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση» την εγκληματική συμμορία Los Tiguerones

01:04ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης για Μαζωνάκη: «Πικρό καφέ ήπια σήμερα… όχι ρε Γιώργο»

00:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα πτώση υπό τον φόβο της τιμής του πετρελαίου – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση του Νταλάρα για τον Μαζωνάκη: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα… Στο καλό, αγόρι μου!»

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Άλωσε» τη Νάπολι με ασίστ Τζόλη - «Πάρτι» η Παρί (vids)

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομική έφοδος σε σπίτια στη Μεσαρά

23:57ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν κάτι πολύ ακαριαίο, πολύ στιγμιαίο», λέει για τον θάνατο Μαζωνάκη ο δικηγόρος του κλινικάρχη της Stem Cell – Επικρίνει Άδωνι ότι κάνει δηλώσεις «για τις ψήφους»

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο βίντεο: Ατρόμητος σερβιτόρος αφοπλίζει δικηγόρο που θέλει να εκτελέσει την πρώην σύζυγό του

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μήνυση από την αδελφή του Αλέκου Δασκαλάκη – 27χρονος πήγε να την παρασύρει με το αμάξι του

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γυναίκα μου διαχειριζόταν το ιατρείο, δεν είχα καμία εμπλοκή» λέει ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι χτύπησαν με drones και πυραύλους στα νότια

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Leah Shutkever: Ρεκόρ Guinness για τον ταχύτερο χρόνο στην κατανάλωση ενός μπουρίτο σε μόλις 30,75 δευτερόλεπτα

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Τα όριά του

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο - Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές στο Κογκρέσο

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κανένα παράνομο ιατρείο, λέει ο δικηγόρος του γιατρού

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Και η γυναίκα του γιατρού της κλινικής Stem Cell στην Ασφάλεια

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ο εκλεκτός, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες – Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά», λέει ο Νίκος Μουρατίδης

23:57ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν κάτι πολύ ακαριαίο, πολύ στιγμιαίο», λέει για τον θάνατο Μαζωνάκη ο δικηγόρος του κλινικάρχη της Stem Cell – Επικρίνει Άδωνι ότι κάνει δηλώσεις «για τις ψήφους»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ήταν σε άσχημη κατάσταση – Πήγε να ζητήσει βοήθεια σε ιατρείο» λέει ο Γιαννάκος

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση του Νταλάρα για τον Μαζωνάκη: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα… Στο καλό, αγόρι μου!»

01:04ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης για Μαζωνάκη: «Πικρό καφέ ήπια σήμερα… όχι ρε Γιώργο»

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκλονισμένες οι αδελφές του αποχώρησαν από το ΕΛΠΙΣ

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Πριν μεταφερθεί στο «Ελπίς» ήταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι με «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες με βλαστοκύτταρα

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γυναίκα μου διαχειριζόταν το ιατρείο, δεν είχα καμία εμπλοκή» λέει ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: «Ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική - Σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης»

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

15:45WHAT THE FACT

Μια ολόκληρη πόλη σε ένα κτίριο: Τεράστιο συγκρότημα 5.000 διαμερισμάτων με 20.000 κατοίκους

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Ιωάννου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν με κέρδισε τόσα χρόνια, σήμερα με νίκησε»

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Τα όριά του

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατό του – Τι ψάχνουν οι αρχές

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδελφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ασφάλεια ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell που «έσβησε» ο τραγουδιστής

21:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple αποκαλύπτει το αναδιπλούμενο «iPhone Duo» - Xαρακτηριστικά και τιμές της νέας σειράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ