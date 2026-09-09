Έσπασε το φράγμα των $100 το πετρέλαιο: Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Snapshot Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας απειλούν τις μεταφορές αργού μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα προκαλεί αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τράπεζες όπως οι Goldman Sachs, Bank of America και HSBC έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την τιμή του πετρελαίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου κατά 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως φέτος. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά ισχυρής ανόδου επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent να «σπάνε» το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους της αγοράς για ενδεχόμενες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις ροές αργού από την ευρύτερη περιοχή.

Η τιμή του Brent κατέγραψε αύξηση κατά 2,15 δολάρια ή 2,2%, διαμορφούμενη στα 100,07 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, ανοδική πορεία ακολούθησε και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI), το οποίο ενισχύθηκε κατά 1,70 δολάρια ή 1,83%, φτάνοντας στα 94,73 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτές εκτιμούν ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.

Αυτή την εβδομάδα, οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν επιτέθηκαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας με κλιμάκωση της σύγκρουσης. Οι νέες επιθέσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν τις μεταφορές αργού πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία αποτελεί βασική εναλλακτική διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι ροές αργού πετρελαίου έχουν περιοριστεί σοβαρά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ένας αυξανόμενος αριθμός τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs, Bank of America και HSBC, έχουν αυξήσει τις προβλέψεις τους για την τιμή του αργού πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες.Την εβδομάδα πριν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 30 Αυγούστου, περίπου 8 έως 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα είχαν διακινηθεί μέσω του Ορμούζ, διπλάσιος όγκος από την προηγούμενη εβδομάδας, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Rystad Energy, Κλαούντιο Γκαλιμμπέρτι, αν και πιο πρόσφατα είχε πέσει κάτω από τα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ενώ οι παραγωγοί πετρελαίου εκτός ΟΠΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Γουιάνας, έχουν αυξήσει την παραγωγή, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αναμένει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί φέτος κατά 4,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή περίπου 4%.

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