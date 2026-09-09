Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 100 δολάρια η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία

Κοντά στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται το Brent, καθώς η νέα ένταση γύρω από το Ιράν ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 100 δολάρια η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία
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  • Η τιμή του πετρελαίου Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω νέας έντασης γύρω από το Ιράν.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά δεξαμενόπλοια προκάλεσαν άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.
  • Η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς την Ιορδανία και προειδοποιήσεις για πλοία στον Περσικό Κόλπο.
  • Επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία αύξησαν την αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου.
  • Η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα και οι δυσκολίες διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ οδηγούν σε αναζήτηση εναλλακτικών προμηθειών από άλλες περιοχές.
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Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, με το Brent να ξεπερνά τα 99 δολάρια το βαρέλι και να πλησιάζει πλέον το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Στις 03:34, το Brent διαμορφωνόταν στα 99,381 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,49%, ενώ το αμερικανικό αργό κινούνταν στα 94,565 δολάρια, με κέρδη 1,65%.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς το Brent αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση του πετρελαίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι τιμές ενισχύθηκαν μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά δεξαμενόπλοια κοντά στο νησί Χαργκ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής ιρανικού αργού. Η νέα κλιμάκωση αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για ενδεχόμενες περαιτέρω διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς την Ιορδανία και προειδοποιήσεις προς πλοία στον Περσικό Κόλπο, ενώ επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία ενίσχυσαν περαιτέρω την αβεβαιότητα στην αγορά.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές ασκεί και η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα, καθώς οι δυσκολίες στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αναγκάζουν διυλιστήρια να αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες από την Αφρική, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική.

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