Ιράν: «Οι εξαγωγές πετρελαίου δεν σταμάτησαν ούτε για μία ώρα» παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό

Snapshot Το Ιράν συνεχίζει να εξάγει αργό πετρέλαιο παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Η Τεχεράνη έχει αναπτύξει στρατηγικές για να παρακάμπτει τον αποκλεισμό και να διατηρεί τις εξαγωγές.

Η νήσος Χαργκ, βασικός κόμβος εξαγωγών, έχει δεχθεί πάνω από 550 επιθέσεις σε 40 ημέρες πολέμου.

Παρά τις επιθέσεις, η φόρτωση δεξαμενόπλοιων συνεχίστηκε χωρίς διακοπή.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου δεν σταμάτησαν ούτε για μία ώρα σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Το Ιράν συνεχίζει να εξάγει αργό πετρέλαιο παρά τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι αμερικανικές δυνάμεις σε λιμάνια και πλοία της χώρας, σύμφωνα με τον υπουργό Πετρελαίου Μοχσέν Πακνετζάντ.

Μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο ISNA, ο Πακνετζάντ παραδέχθηκε ότι ο αποκλεισμός έχει δημιουργήσει «δύσκολη κατάσταση», υποστήριξε όμως ότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους για να διατηρήσει τις εξαγωγές της.

«Ακολουθούμε διάφορες στρατηγικές και έχουμε λάβει μέτρα για να ξεπεράσουμε τον αποκλεισμό», ανέφερε.

Ο Ιρανός υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη νήσο Χαργκ, βασικό κόμβο των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας. Όπως υποστήριξε, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το νησί περισσότερες από 550 φορές μέσα στις πρώτες 40 ημέρες του πολέμου.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού περνούσε από τη Χαργκ.

Παρά τα πλήγματα, ο Πακνετζάντ υποστήριξε ότι η φόρτωση δεξαμενόπλοιων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των επιθέσεων.

«Ακόμη και υπό βομβαρδισμό, οι συνάδελφοί μας φόρτωναν δεξαμενόπλοια. Οι εξαγωγές αργού της χώρας δεν διακόπηκαν ούτε για μία ώρα», δήλωσε.