Ορμούζ: Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε 40 τάνκερ με 18 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός συνόδευσε 40 εμπορικά πλοία με 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, αριθμός ρεκόρ σε καιρό πολέμου.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αεροπορικά, ναυτικά και διαστημικά μέσα για να αποτρέψουν επιθέσεις του Ιράν και να προστατεύσουν τα πλοία.

Αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πυραύλους κρουζ κατά πλοίων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνοδείας.

Οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και εντείνουν τις επιθέσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσουν την οικονομία του Ιράν.

Παρά την επιτυχή επιχείρηση, οι κίνδυνοι για τα πλοία παραμένουν υψηλοί και οι τιμές ενέργειας συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις παγκόσμιες αγορές. Snapshot powered by AI

Ο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε 40 εμπορικά πλοία που μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε καιρό πολέμου, όπως δήλωσαν στο CNN δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που είναι ενήμεροι για τις επιχειρήσεις.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, πριν από λίγο περισσότερο από έξι μήνες, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα διέρχονταν από το στενό. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μια σειρά αεροπορικών, ναυτικών και διαστημικών μέσων όχι μόνο για να συνεχίσουν να πλήττουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό, αλλά και για να αποκρούσουν ταυτόχρονα κύματα επιθέσεων με drones, ενώ διεξήγαγαν τις επικίνδυνες επιχειρήσεις συνοδείας των πλοίων που μετέφεραν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

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Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν επίσης πυραύλους κρουζ κατά πλοίων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνοδείας, πρόσθεσε ο ένας αξιωματούχος. Οι ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα δίνουν προτεραιότητα σε επιθέσεις εναντίον στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και διεξάγουν επιχειρήσεις συνοδείας εμπορικών πλοίων. Παράλληλα διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης στην οικονομία του Ιράν.

Παρόλο που η επιχείρηση της Τρίτης στέφθηκε με επιτυχία, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν τρέφουν καμία ψευδαίσθηση ότι πλησιάζει μια ταχεία λύση στη σύγκρουση, ενώ οι εταιρείες ενέργειας εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές όσον αφορά τους τεράστιους κινδύνους που ενέχει η διέλευση των πλοίων τους από το στενό, ακόμη και με στρατιωτική συνοδεία. Επιπλέον, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές, προκαλώντας αναταραχές στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.