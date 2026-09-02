Νεκροί δύο ναυτικοί από επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας στα Στενά του Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι δύο ναυτικοί από τις Φιλιππίνες σκοτώθηκαν από πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ την Δευτέρα, κατηγορώντας το Ιράν για την επίθεση.

Η δημόσια ναυτιλιακή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Bahri, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι το δεξαμενόπλοιο της, Sidr, «ενεπλάκη σε συμβάν ασφαλείας καθώς διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ την νύχτα της 31ης Αυγούστου».

Το Sidr χτυπήθηκε από βλήματα καθώς βρισκόταν βόρεια της χερσονήσου Μουσαντάμ του Ομάν. Ένα δεξαμενόπλοιο νοτιοκορεάτικων συμφερόντων, το Senegal Prosperity, φέρεται να χτυπήθηκε ανατολικά του Μουσαντάμ περίπου την ίδια ώρα.

Το Ιράν δεν έχει απαντήσει δημόσια στις κατηγορίες της Σαουδικής Αραβίας, αν και την Δευτέρα, είχε ανακοινώσει ότι δύο δεξαμενόπλοια πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εκτός της διαδρομής που έχει ορισθεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

Η είδηση για τον θάνατο των ναυτικών ήρθε αφότου ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μια σειρά από αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν με την Τεχεράνη να ανταπέδωσε χτυπώντας αμερικανικές βάσεις σε γειτονικά αραβικά κράτη με πυραύλους και drones.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι 18 άτομα σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν από τις αμερικανικές επιθέσεις. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «έγκλημα πολέμου» αφού τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έχασαν την ζωή τους σε γαμήλια δεξίωση στη πόλη Σίρικ από αμερικανικό πλήγμα.

Στην ανακοίνωσή της, η ναυτιλιακή εταιρεία Bahri ανέφερε ότι το αδιευκρίνιστο «περιστατικό ασφαλείας» που έπληξε το Sidr σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ γύρω στις 23:40 (τοπική ώρα, 22:40 ώρα Ελλάδος) τη Δευτέρα.

«Με βαθιά θλίψη, η Bahri επιβεβαιώνει την απώλεια δύο Φιλιππινέζων ναυτικών της ως αποτέλεσμα του συμβάντος», πρόσθεσε. «Η εταιρεία εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες, τους αγαπημένους και τους συναδέλφους των θυμάτων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε «την επίθεση του Ιράν εναντίον του δεξαμενόπλοιου Sidr, η οποία σημειώθηκε ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ».

Καταδίκασε επίσης τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις εναντίον της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, και τόνισε την «ανάγκη να σταματήσει η κλιμάκωση και να γίνει σεβαστή η ασφάλεια και η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας», καθώς και η ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

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