Ιράν: Μπαράζ χτυπημάτων σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Ιράκ, Εμιράτα και Μπαχρέιν

Τι ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ιράν: Μπαράζ χτυπημάτων σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Ιράκ, Εμιράτα και Μπαχρέιν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Ιράκ, Εμιράτα και Μπαχρέιν ως αντίποινα για αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές θέσεις.
  • Οι επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις και συστήματα ραντάρ, με σημαντική χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.
  • Στο Κουβέιτ, επίθεση με ιρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών χωρίς να αναφερθούν θύματα.
  • Οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσης των Αμερικανών Πεζοναυτών στην Ιορδανία, ενώ οι τοπικές δυνάμεις αναχαίτισαν την πλειονότητα των πυραύλων χωρίς ανθρώπινες απώλειες.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, πλήττοντας κέντρο διοίκησης και αποθήκες.
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Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και το Μπαχρέιν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ιρανικές θέσεις την Τρίτη.

Οι ιρανικές δυνάμεις δήλωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, έχοντας ήδη αναλάβει την ευθύνη για πλήγματα στην Ιορδανία και το ιρακινό Κουρδιστάν.

«Δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης… στοχοθέτησαν συστήματα ραντάρ και θέσεις των αμερικανικών δυνάμεων στις βάσεις Αλ-Ντάφρα και Αλ-Μινχάντ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», καθώς και άλλες θέσεις στην αεροπορική βάση Σεΐχ Ίσα, στο Μπάχρέιν, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση. Οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα στο Κουβέιτ.

Από την πλευρά του, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ Kuna μετέδωσε ότι επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που εξαπολύθηκε σε αντίποινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα, προκάλεσε σήμερα στο Κουβέιτ πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στην πρωτεύουσα.

«Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στο κυβερνείο της πρωτεύουσας τέθηκε υπό έλεγχο. Το συγκρότημα αποτέλεσε στόχο εχθρικού drone που εξαπολύθηκε στο πλαίσιο της ειδεχθούς ιρανικής επίθεσης», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το Kuna, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ θα «μετανιώσουν» για τις επιθέσεις. Νωρίς το πρωί εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον μιας βάσης των Αμερικανών Πεζοναυτών στην Άκαμπα της Ιορδανίας, ως αντίποινα για την επίθεση στο Σίρικ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας δήλωσαν ότι είχαν αναχαιτίσει 13 βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων οι 10 καταστράφηκαν και 3 έπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές. Δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες.

Ι στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς του ανταποκρίνονταν στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις νωρίς την Τετάρτη. Αναφέρθηκαν επίσης αρκετές εκρήξεις στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Irna ανέφερε επίσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, καταστρέφοντας ένα κέντρο διοίκησης, αποθήκες και εξοπλισμό.

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