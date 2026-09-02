Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες δύο τάνκερ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από το αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω «παράνομης διαδρομής»

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες δύο τάνκερ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο τάνκερ πήραν φωτιά στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από τις ιρανικές δυνάμεις.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τα πλοία ότι ζήτησαν από τον αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω «παράνομης διαδρομής».
  • Τα πληρώματα των τάνκερ αποβιβάστηκαν και πέρασαν υπό τον έλεγχο αμερικανών πρακτόρων παρά τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο ναρκοθέτησης.
  • Η σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο Φιλιππινέζων ναυτικών κατά την επίθεση στο τάνκερ Sidr στα Στενά του Ορμούζ.
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εκτός της διαδρομής που έχει ορισθεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

Στη ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από το αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω «παράνομης διαδρομής» πριν «προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν...αυτήν την στιγμή φλέγονται».

Είχαν υποχρεωθεί να αποβιβάσουν τα πληρώματά τους και είχαν περάσει υπό τον έλεγχο αμερικανών πρακτόρων, παρά τις προειδοποιήσεις των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης για τον κίνδυνο διέλευσης από ναρκοθετημένη διαδρομή.

Η δημόσια σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά την χθεσινή επίθεση εναντίον τάνκερ στο Ορμούζ. «Η Bahri επιβεβαιώνει ότι το πλοίο Sidr ενεπλάκη σε συμβάν ασφαλείας καθώς διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ» την νύκτα της 31ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω του Χ επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

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