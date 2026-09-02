Ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών των ΗΠΑ - Στο στόχαστρο ενέργεια, τηλεπικοινωνίες

Ιρανοί χάκερ επιχείρησαν να παραβιάσουν δίκτυα κοινής ωφέλειας σε τουλάχιστον επτά πολιτείες, ενώ προειδοποιούν για αιφνίδια χτυπήματα αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών των ΗΠΑ - Στο στόχαστρο ενέργεια, τηλεπικοινωνίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Ιρανοί χάκερ έβαλαν στο στόχαστρο όχι μόνο τα αμερικανικά δίκτυα ύδρευσης αλλά και τις τηλεπικοινωνίες, τον τομέα της ενέργειας και άλλες νευραλγικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το NBC που έφερε το θέμα στο φώς, οι απόπειρες αυτές επικεντρώθηκαν σε αυτοματοποιημένα συστήματα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχουν στεφθεί μέχρι στιγμής με επιτυχία. Φανερώνουν όμως την ξεκάθαρη ετοιμότητα της Τεχεράνης να απαντήσει δυναμικά εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Μέσης Ανατολής. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα αεροπορικά πλήγματα σε ιρανικές γέφυρες, δεξαμενές καυσίμων και άλλες υποδομές. Την ίδια ώρα, οι πιέσεις πολλαπλασιάζονται, καθώς το γερασμένο αμερικανικό ηλεκτρικό δίκτυο δοκιμάζεται ήδη από απρόβλεπτες διακυμάνσεις της ζήτησης, οι οποίες έχουν προκαλέσει ξαφνικές διακοπές ρεύματος σε μεγαλουπόλεις όπως το Λος Άντζελες.

Η απειλή στο Telegram και το μέτωπο στο Ορμούζ

Την Κυριακή, ένα κανάλι στην πλατφόρμα Telegram που λειτουργεί ως δίαυλος των ιρανικών κυβερνοεπιχειρήσεων δήλωσε ανοιχτά ότι θα χτυπήσει τους τομείς της ενέργειας, των υδάτων και των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ. Όπως υποστήριξε, οι προηγούμενες προειδοποιήσεις προς την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό των επιθέσεων κατά του Ιράν αγνοήθηκαν. «Σύντομα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν μάρτυρες απροσδόκητων και κρίσιμων γεγονότων στις βιομηχανίες ενέργειας, νερού και τηλεπικοινωνιών», ανέφερε συγκεκριμένα η ομάδα APT IRAN.

Μολονότι το κανάλι δεν παρουσίασε αποδείξεις επιτυχημένης διείσδυσης, το μήνυμα καταγράφηκε με προσοχή. Πριν από τις επιθέσεις του Ιουλίου, φιλοϊρανικά δίκτυα συνήθιζαν να υπερβάλλουν διεκδικώντας επιτυχίες απέναντι σε δυτικούς στόχους, με τους περισσότερους από αυτούς τους λογαριασμούς να έχουν πλέον ανασταλεί.

Όμως, η νέα προειδοποίηση εκδηλώθηκε σε μια εξαιρετικά θερμή στιγμή. Συνέπεσε με την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι έπληξε ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών στο στρατηγικό νησί Λαράκ. Κατά το Πεντάγωνο, οι δυνάμεις αυτές ετοιμάζονταν να ποντίσουν ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ (CISA) δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στο FBI το οποίο επίσης δεν απάντησε, ενώ η CIA αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις.

Το σαμποτάζ στη Βρετανία και το μπαράζ κατά των υδάτων

Αναλυτές κυβερνοπολέμου τόνισαν στο NBC ότι η απειλή από τις ιρανικές επιχειρήσεις κατασκοπείας και δολιοφθοράς διευρύνεται σταθερά. Τον Ιούλιο, την ώρα που τα αμερικανικά συστήματα ύδρευσης δέχονταν επιθέσεις, ένα ηλεκτρονικό χτύπημα έθεσε εκτός λειτουργίας έναν βρετανικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για τέσσερις ημέρες. Δυτικός αξιωματούχος με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι πίσω από το σαμποτάζ θεωρείται ύποπτο το Ιράν, εξέλιξη που ανέδειξε πρώτος ο βρετανικός Τύπος.

Στις ΗΠΑ, το FBI επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι διερευνά μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων σε δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης σε τουλάχιστον επτά πολιτείες. Οι ενέργειες αυτές δεν προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα υδροδότησης ούτε μόλυνση του νερού, αποδίδονται όμως με μεγάλη πιθανότητα σε Ιρανούς χάκερ, όπως μετέδωσε το NBC News. Ενδεικτικά, μόνο στη Μινεσότα στοχοποιήθηκαν πάνω από 30 δημοτικές μονάδες.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η CISA και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι φορείς συνδεδεμένοι με το Ιράν επιχειρούσαν να εισβάλουν σε συσκευές διαχείρισης υποδομών συνδεδεμένες στο δίκτυο. Τον Ιούλιο μπήκαν στο στόχαστρο συστήματα σε περισσότερες από 100 μονάδες ύδρευσης και λυμάτων, κυρίως μέσω αυτοματισμών συνδεδεμένων απευθείας σε μόντεμ κινητής τηλεφωνίας. Στις 21 Αυγούστου, η CISA εξέδωσε νέα οδηγία, καλώντας όλους τους οργανισμούς κρίσιμων υποδομών να οχυρώσουν τα προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης.

Οι περικοπές Τραμπ και το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης

Η πίεση συμπίπτει με εσωτερικές αναταράξεις στην Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε δραστικά το δυναμικό της CISA, απολύοντας περίπου το ένα τρίτο του προσωπικού της. Δημοκρατικοί βουλευτές και εμπειρογνώμονες ασφαλείας προειδοποιούν ότι οι περικοπές καθιστούν τις κρίσιμες υποδομές της χώρας ευάλωτες. Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης στις ΗΠΑ είναι κατακερματισμένες, με τις μικρές μονάδες σε αγροτικές περιοχές να στερούνται πόρων και εξειδικευμένων τεχνικών. Αρκετές στρέφονται πλέον σε εθελοντές, μικρές εταιρείες κυβερνοασφάλειας, ακόμη και σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο Vanderbilt.

Αν και οι γνωστές ιρανικές απόπειρες κρίνονται τεχνικά απλοϊκές, ο κίνδυνος παραμένει πραγματικός. Πολλές εγκαταστάσεις βασίζονται σε παρωχημένους υπολογιστές για την καθημερινή λειτουργία τους, οι οποίοι συνδέονται στο διαδίκτυο ώστε να επιτρέπουν απομακρυσμένο έλεγχο σε υποστελεχωμένες βάρδιες. Αυτή η πρακτική ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε επίδοξους εισβολείς.

Την κατάσταση περιπλέκει ραγδαία η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως εξηγεί αρμόδια πηγή, η AI έχει ρίξει δραστικά τον πήχη δυσκολίας, βοηθώντας ακόμη και άπειρους χάκερ να εντοπίζουν στόχους και να διασπούν άμυνες. Σύμφωνα με προειδοποίηση της CISA στις 19 Αυγούστου, η χρήση της AI για τη δημιουργία κώδικα εκμετάλλευσης ευπαθειών συνιστά ποιοτικό άλμα για τις εχθρικές ομάδες. Μειώνει στο ελάχιστο την τεχνική εξειδίκευση και τον χρόνο που απαιτούνται για την κατασκευή κακόβουλων εργαλείων ενάντια σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS). Οι εισβολείς αντλούν δημόσια δεδομένα για ευπάθειες, εντοπίζουν εκτεθειμένους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLCs) και εφαρμόζουν αυτοματοποιημένα σενάρια επίθεσης.

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