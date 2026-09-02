Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν – Φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες αεροπορικές επιδρομές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διαλύουν κάθε ελπιδα για τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας

Νατάσα Παυλοπούλου

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν – Φόβοι για γενικευμένο πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά των Φρουρών της Επανάστασης στο νότιο Ιράν ως αντίποινα για απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.
  • Το Ιράν απάντησε με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις και περιοχές της Μέσης Ανατολής, προκαλώντας αυξημένη ένταση στην περιοχή.
  • Οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω των απειλών για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε για σκληρότερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν αν υπάρξουν περαιτέρω αντίποινα, ενώ το Ιράν δηλώνει ότι θα ανταποδώσει αμέσως αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει του μνημονίου συνεννόησης.
  • Η διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση έχει αποτύχει, με τις δύο πλευρές να επιμένουν σε στρατιωτικές και οικονομικές πιέσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης.
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Η Μέση Ανατολή βυθίζεται εκ νέου στη δίνη μιας ανεξέλεγκτης πολεμικής σύγκρουσης, καθώς τα διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξανεμίζουν κάθε ελπίδα για διπλωματική εκτόνωση, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμο στο Ιράν. Η κατάρρευση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ιουνίου, το οποίο είχε αναστείλει προσωρινά τις πολύνεκρες συγκρούσεις που ξέσπασαν τον Φεβρουάριο, επανέφερε τις δύο πλευρές σε τροχιά ευθείας αντιπαράθεσης, με τις εχθροπραξίες να εξαπλώνονται ταχύτατα σε ολόκληρη την περιοχή.

Νέος κύκλος επιθέσεων και αντιποίνων στη Μέση Ανατολή

Η Κεντρική Δοίκηση των ΗΠΑ Cent Com ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος επιθέσεων κατά των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων και Αμερικανών στρατιωτικών. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν κομβικές περιοχές στο νότιο Ιράν, όπως το νησί Κεσμ, το Μπαντάρ Αμπάς και το Τσαμπαχάρ.

Ωστόσο, η τραγωδία στην κωμόπολη Σιρίκ, όπου θραύσματα έπληξαν οικία κατά τη διάρκεια ενός γαμήλιου εορτασμού προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων —ανάμεσά τους και ένα παιδί— και τον τραυματισμό περισσότερων από πενήντα, πυροδότησε την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης.

Ο λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, μιλώντας εκ μέρους της Centcom, δήλωσε στο BBC ότι γνώριζε τις αναφορές από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης για την επίθεση στο Σιρίκ. «Ο αμερικανικός στρατός δεν στοχοποιεί ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με το IRGC» πρόσθεσε.

Η ιρανική απάντηση υπήρξε ευρεία και συντονισμένη. Οι IRGC εξαπέλυσαν μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ιράκ. Στόχος έγινε μεταξύ άλλων και η αμερικανική βάση Τιτίν στον Κόλπο της Άκαμπα, με τον ιορδανικό στρατό να αναφαιρεί την αναχαίτιση δέκα πυραύλων, ενώ εκρήξεις και σειρήνες πολέμου ηχούσαν ταυτόχρονα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ερμπίλ.

Πολεμική ρητορική και το πετρέλαιο στα ύψη

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε άνοδο μετά από μια ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν το Σαββατοκύριακο, την πρώτη από τον Ιούλιο, και μετά από αναφορές ότι δύο δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, την παγκόσμια πλωτή οδό εφοδιασμού πετρελαίου που το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει για τη ναυτιλία.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα εμποδίσει την εξαγωγή πετρελαίου από τον Κόλπο, παρά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει «σκληρά» το Ιράν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις, και την προειδοποίηση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ ότι η Ουάσινγκτον επρόκειτο να επιβάλει νέες κυρώσεις. Την Τρίτη, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν προβεί σε αντίποινα στα τελευταία πλήγματα των ΗΠΑ, «θα χτυπηθεί ξανά σε πολύ πιο σκληρό και υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες, που θα περιμένει στα παρασκήνια και, όταν τελειώσει, θα έχει απομείνει πολύ λίγο από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Iran Iraq War Destruction Ships

Kαπνός από τις επιθέσεις στο νησί Λαράκ

AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πολλές φορές στο παρελθόν διατυπώσει απειλές που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου εάν υλοποιηθούν, όπως οτι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κρίσιμες πολιτικές υποδομές, θα βομβαρδίσουν το Ιράν «πίσω στην λίθινη εποχή» και ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, όπως είχε απειλήσει τον Απρίλιο

Στο Ιράν, το πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλέστηκε έναν εκπρόσωπο του IRGC να λέει ότι οι ΗΠΑ «θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους». Το IRGC αργότερα δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει μια «σκληρή απάντηση στους επιτιθέμενους», ανέφερε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB. Στην ανακοίνωσή του, το IRGC ανέφερε ότι «σε τυφλές και απεγνωσμένες επιθέσεις», οι ΗΠΑ βομβάρδισαν αρκετές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων περιοχών αμάχων. Τις περιέγραψε ως «επιθέσεις που σφίγγουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και ενισχύουν την αποφασιστικότητα των μαχητών να καταστείλουν τις ξένες δυνάμεις που παρεμβαίνουν στο Ορμούζ».

Διπλωματικό αδιέξοδο

Οι πρόσφατες δεσμεύσεις και των δύο πλευρών να αντιδράσουν σε περαιτέρω επιθέσεις έχουν καταδείξει πόσο γρήγορα μια σύγκρουση, η οποία διεξάγεται ολοένα και περισσότερο μέσω κυρώσεων, αποκλεισμών και οικονομικών πιέσεων, θα μπορούσε να μετατραπεί σε στρατιωτική δράση, λένε αναλυτές. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε νωρίς την Τρίτη ότι η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί άμεσα εάν η Ουάσινγκτον τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει του μνημονίου συνεννόησης (MOU) του Ιουνίου, το οποίο αποσκοπούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το Μνημόνιο Κατανόησης κήρυξε τον τερματισμό των μαχών που έχουν πλέον σκοτώσει χιλιάδες στο Ιράν και τον Λίβανο από τότε που ξεκίνησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου. Αλλά επίσης ανέβαλε πολλά από τα πιο δύσκολα ζητήματα και άνοιξε το δρόμο για μια ευρύτερη περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών - η οποία πέρασε χωρίς περαιτέρω συμφωνία.

Iran US

Έκρηξη στη Ναυτική Βάση Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, καθώς τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας Corsair εκτοξεύτηκαν από τον αμερικανικό στρατό, και έπληξαν το λιμάνι στις 12 Ιουλίου 2026.

U.S. Central Command

«Δηλώνω ξεκάθαρα ότι εάν οι ΗΠΑ επιστρέψουν στις δεσμεύσεις τους βάσει του μνημονίου συνεννόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανταποδώσει αμέσως», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, σε μια σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στον οποίο συμμετέχουν η Ρωσία και η Κίνα.

Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δείξει κανένα δημόσιο σημάδι ότι θα υποκύψουν στις πιέσεις. «Αν ο εχθρός θέλει να μην εξάγουμε πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, κανείς δεν θα μπορεί να εξάγει πετρέλαιο», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εάν οι ΗΠΑ εντείνουν την «πολιορκία» τους, δήλωσε, η Τεχεράνη θα απαντήσει στρατιωτικά.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη ότι η Ουάσινγκτον «έχει εθιστεί στο να θέτει υπερβολικές απαιτήσεις και έχει μπερδέψει τις διαπραγματεύσεις με την υπαγόρευση όρων». «Όσο ενεργούν με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα άλλο από αυτό που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα «χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές της, είτε στο πεδίο της μάχης είτε μέσω του διπλωματικού μας μηχανισμού».

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