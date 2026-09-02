Φωτιά στις τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο πάνω από 90 δολάρια - Ράλι και στο φυσικό αέριο

Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν - Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023

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Φωτιά στις τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο πάνω από 90 δολάρια - Ράλι και στο φυσικό αέριο
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Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τα αντίποινα της Τεχεράνης, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου.

Το αμερικανικό αργό WTI έφτασε τα 90,07 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,03%.

Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε την ίδια ώρα τα 94,56 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,5%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που καταγράφει η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Σημείωσε άνοδο της τάξης του 6,20%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών, λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το προθεσμιακό συμβόλαιο TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραφε άνοδο 6,20% στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

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