Το πετρέλαιο εκτοξεύεται πάνω από τα 90 δολάρια - Ο «εφιάλτης» των 100 δολαρίων επιστρέφει

Snapshot Οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνουν την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω 90 δολια το βαρέλι, με εκτιμήσεις για άνοδο έως τα 100 δολάρια.

Η κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της έντασης, δημιουργώντας γεωπολιτικό ρίσκο στην παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά.

Δεν υπάρχουν ενεργές διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι αμερικανικές κυρώσεις στοχεύουν στην οικονομική απομόνωση του Ιράν.

Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η Chevron και η Exxon Mobil, παρουσιάζουν κέρδη και αύξηση παραγωγής παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η πραγματική εξέλιξη των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα καθορίσει την πορεία των τιμών και τον κίνδυνο για την αγορά πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Το Brent αυξήθηκε κατά 3,5%, στα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά 3,7%, στα 86 δολάρια, μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Χωρίς ενεργές διπλωματικές διαπραγματεύσεις και με το πλαίσιο των συνομιλιών του Ιουνίου να έχει πλέον εκπνεύσει, η κίνηση μέσω των Στενών έχει ήδη μειωθεί σε περίπου πέντε πλοία την ημέρα.

Η Chevron συνδυάζει την άμεση έκθεσή της στις τιμές του πετρελαίου με ισχυρή παρουσία στη Βενεζουέλα, έχοντας καταγράψει κέρδη 12,1 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο και αύξηση της παραγωγής κατά 20%.

Οι αγορές πετρελαίου έχουν περάσει τους τελευταίους έξι μήνες μαθαίνοντας να διαχειρίζονται μια άβολη πραγματικότητα: η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα εξελιχθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Η διάκριση αυτή έχει σημασία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα «στοιχήματα» της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς. Ακόμη και η απειλή διακοπής της κυκλοφορίας μπορεί να προσθέσει σημαντικό γεωπολιτικό «premium» στην τιμή του αργού.

Αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα.

Το Brent σημείωσε άνοδο 3,5%, στα 91,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 3,7%, στα 86,49 δολάρια, μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Νέος γύρος έντασης γύρω από τα Στενά

Η τελευταία κλιμάκωση ξεκίνησε όταν αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι εκτοξευτές προετοιμάζονταν για την εκτόξευση ρουκετών που θα μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το Ιράν απάντησε με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, στοχεύοντας δύο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Οι ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν οκτώ πυραύλους.

Ο χρόνος της νέας κλιμάκωσης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εκκαθαρίσει τα Στενά από νάρκες και προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρούσε να τοποθετήσει νέες νάρκες θα «καταστρεφόταν άμεσα και συστηματικά».

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει προειδοποιήσει ότι θα «απαντήσει δυναμικά» σε νέες επιθέσεις.

Οι επενδυτές παρακολουθούν και πάλι το ίδιο ερώτημα που τους απασχολεί από την έναρξη του πολέμου:

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για μια διπλωματική έξοδο από την κρίση.

Δεν διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό της εξάμηνης σύγκρουσης, ενώ η συμφωνία του Ιουνίου, η οποία είχε θέσει ένα πλαίσιο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις, έχει πλέον εκπνεύσει.

Αντί για διπλωματική προσέγγιση, η Ουάσιγκτον έχει στραφεί στην άσκηση οικονομικής πίεσης.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε την «Operation Economic Outcast», μια οικονομική εκστρατεία που, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Scott Bessent, έχει στόχο να αποκόψει το Ιράν από τις οικονομικές του «γραμμές ζωής».

Ο Donald Trump έχει χαρακτηρίσει την επιχείρηση «Οικονομική D-Day».

Για τους επενδυτές πετρελαίου, όμως, το πρόβλημα είναι ότι η οικονομική πίεση δεν εξαλείφει την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα Στενά του Ορμούζ.

Η ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό είχε μειωθεί το Σαββατοκύριακο σε περίπου πέντε πλοία την ημέρα, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν τις προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί η ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Οι μεγάλες πετρελαϊκές αντιμετωπίζουν διαφορετικά την κρίση

Το Brent και το WTI βρίσκονται και πάλι πάνω από τα 90 και τα 86 δολάρια αντίστοιχα. Ωστόσο, και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 4% την περασμένη εβδομάδα.

Αυτό δείχνει ότι οι αγορές αντιμετωπίζουν τα σημερινά πλήγματα ως μία ακόμη κλιμάκωση και όχι ακόμη ως μια θεμελιώδη αλλαγή στην πορεία του πολέμου.

Οι μετοχές των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών αντανακλούν αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η Exxon Mobil ενισχυόταν περίπου 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Chevron σημείωνε άνοδο 2,2%.

Η BP και η Shell ενισχύονταν κατά 1,7% και 1,3%, αντίστοιχα.

Η Exxon κατέγραψε 14,5 δισ. δολάρια κέρδη το δεύτερο τρίμηνο, λειτουργικές ταμειακές ροές 23,6 δισ. δολαρίων και ελεύθερες ταμειακές ροές 17,2 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η άνοδος της μετοχής της κατά 30,2% από την αρχή του έτους υπολείπεται της αύξησης κατά 40,2% του State Street Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

Η Chevron διαθέτει έναν επιπλέον καταλύτη.

Τα κέρδη της εταιρείας το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 12,1 δισ. δολάρια, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η εταιρεία αναμένεται να επωφεληθεί από την αναδυόμενη πετρελαϊκή συμφωνία ΗΠΑ-Βενεζουέλας, καθώς παραμένει η μοναδική μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία με σημαντική παρουσία στη Βενεζουέλα.

Με λίγα λόγια, οι επενδυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρά τον κίνδυνο, χωρίς όμως να θεωρούν ότι τα νέα πλήγματα σηματοδοτούν αυτομάτως έναν ευρύτερο πόλεμο.

Οι αγορές έχουν δει το ίδιο σκηνικό να επαναλαμβάνεται πολλές φορές τους τελευταίους έξι μήνες.

Εάν το Ιράν δεν καταφέρει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και οι επιθέσεις δεν προκαλέσουν παρατεταμένες ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές του Περσικού Κόλπου, η νέα άνοδος του αργού μοιάζει περισσότερο με ένα ακόμη γεωπολιτικό risk premium παρά με την έναρξη ενός νέου πετρελαϊκού σοκ.

Ωστόσο, η απουσία διαπραγματεύσεων αυξάνει σημαντικά το διακύβευμα.

Για τους επενδυτές στον ενεργειακό τομέα, η Chevron εμφανίζεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς συνδυάζει άμεση έκθεση στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου με τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μέσω της Βενεζουέλας.

Η Exxon προσφέρει ισχυρότερη δημιουργία ταμειακών ροών, αλλά έχει μείνει πίσω από τον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο.

Η πιο ασφαλής στρατηγική είναι να παρακολουθούν οι επενδυτές τι πραγματικά συμβαίνει με τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ και όχι μόνο τους πρωτοσέλιδους τίτλους.

Εάν τα πλοία συνεχίσουν να διέρχονται, η σημερινή εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή.

Εάν όμως σταματήσουν, τα 90 δολάρια το βαρέλι μπορεί πολύ σύντομα να φαίνονται φθηνά.

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