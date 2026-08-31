Πετρέλαιο κίνησης: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο

Snapshot Η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης παρατείνεται για τον Σεπτέμβριο με δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο εφαρμόζεται από τον Απρίλιο και έχει συνολικό κόστος 211 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα.

Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις και στην ανάσχεση των επιπτώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η απόφαση για τη μελλοντική συνέχιση της επιδότησης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των διεθνών τιμών των καυσίμων. Snapshot powered by AI

Παρατείνεται και για τον ερχόμενο μήνα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους κατόχους αυτοκινήτων με diesel κινητήρα, με το κόστος μετακίνησης ωστόσο, να παραμένει υψηλό και δυσβάσταχτο για την πλειονότητα των νοικοκυριών.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ ΦΠΑ, με το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος για τον Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο εφαρμόζεται από τον Απρίλιο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κίνησης, απόρροια του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ συνεπικουρούμενο από τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν. Με τη νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η συνέχιση της επιδότησης για έναν ακόμη μήνα αποσκοπεί στον περιορισμό της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ανάσχεση των έμμεσων επιπτώσεων του αυξημένου κόστους καυσίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα και, κατ’ επέκταση, στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εξέλιξη των διεθνών τιμών των καυσίμων θα αποτελέσει το επόμενο διάστημα βασικό παράγοντα για τις αποφάσεις σχετικά με τη συνέχιση ή μη της συγκεκριμένης παρέμβασης.