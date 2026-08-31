Πετρέλαιο: Αύξηση άνω του 2% μετά τα νέα πλήγματα στη Μέση Ανατολή

Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,52% φτάνοντας στα 90,32 δολάρια

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Πετρέλαιο: Αύξηση άνω του 2% μετά τα νέα πλήγματα στη Μέση Ανατολή
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  • Η τιμή του πετρελα Brent αυξήθηκε κατά 2,52% και έφτασε τα 90,32 δολάρια το βαρέλι.
  • Η τιμή του West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 2,41%, φτάνοντας τα 85,41 δολάρια το βαρέλι.
  • Η αύξηση των τιμών οφείλεται στην αναβάθμιση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα.
  • Οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές διακοπές στην προσφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.
  • Η άνοδος των τιμών θα ωφελήσει τους παραγωγούς πετρελαίου, αλλά θα αυξήσει το κόστος για αεροπορικές, μεταφορικές εταιρείες και κατασκευαστές, επιδεινώνοντας τον πληθωρισμό.
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Άμεσο αντίκτυπο στις τιμές πετρελαίου είχε η νέα αναβάθμιση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς Δευτέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αύξηση κατά άνω του 2%. Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας τα 90,32 δολάρια, με άνοδο 2,52%.

Αντίστοιχα, το West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 2,41%, στα 85,41 δολάρια το βαρέλι.

Για τους επενδυτές, η αύξηση των τιμών αντανακλά έναn ανανεωμένο γεωπολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με την πιθανότητα διακοπών στην προσφορά από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η διαρκής άνοδος των τιμών θα μπορούσε να ωφελήσει τους παραγωγούς πετρελαίου, αλλά θα αυξήσει το κόστος σε αεροπορικές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες και κατασκευαστές, ενώ θα ενισχύσει τις ευρύτερες πιέσεις στον πληθωρισμό.

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