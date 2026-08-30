Τραμπ: Με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα αναπληρώσω τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά από συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Η συμφωνία δίνει στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων άνω των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως «δώρο» προς τον αμερικανικό λαό και κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για την εξάντληση των αποθεμάτων.

Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω παγκόσμιων διαταραχών στον εφοδιασμό και αυξημένων τιμών καυσίμων.

Δεν είναι σαφές πότε η συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα αρχίσει να παρέχει πετρέλαιο ή να προσφέρει άμεσα οφέλη στους Αμερικανούς. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσινγκτον και το Καράκας, με την οποία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία «αναπλήρωσης» θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως «Δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ένα από τα πράγματα που σκοπεύω να κάνω με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι να αναπληρώσω τα Στρατηγικά Εθνικά Αποθέματα, τα οποία, εξαιτίας του «Νυσταγμένου Τζο» Μπάιντεν, έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Η διαδικασία «αναπλήρωσης» θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και αποτελεί ένα δώρο της Βενεζουέλας προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες διαταραχές εφοδιασμού και οι υψηλές τιμές καυσίμων.

Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος στους Αμερικανούς.