ΗΠΑ: Μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την συμφωνία με Βενεζουέλα

Η πρόσφατη ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που εξασφαλίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη για τις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τον γνωστό διαπραγματευτή ενέργειας Φιλ Φλιν, η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά μια «νίκη γενεών» που αναμένεται να ασκήσει ισχυρή πτωτική πίεση στο κόστος των καυσίμων για τα αμερικανικά νοικοκυριά, ακόμη κι αν τα αποτελέσματα στις αντλίες δεν γίνουν άμεσα ορατά από τη μια μέρα στην άλλη.

Η εκτίμηση των αγορών και το στρατηγικό απόθεμα

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox & Friends Weekend» και στη δημοσιογράφο Κέιλι ΜακΕνάνι, ο Φλιν υπογράμμισε ότι η αμερικανική τεχνογνωσία μπορεί να αναγεννήσει ριζικά τη βαριά πληγωμένη πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η εξέλιξη αυτή είναι εξίσου επωφελής για τον λαό της Βενεζουέλας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό να αναπτύξουν τα κοιτάσματα σε επίπεδα που η χώρα δεν είχε δει ποτέ στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, ο έμπειρος αναλυτής απάντησε στις έντονες ανησυχίες που εκφράζονταν τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την εξάντληση των στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων των ΗΠΑ. «Πολλοί ανησυχούσαν επειδή αντλούσαμε διαρκώς ποσότητες από το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα», ανέφερε ο Φλιν. «Πλέον διαθέτουμε το μεγαλύτερο στρατηγικό απόθεμα στην ιστορία, και αυτό ονομάζεται Βενεζουέλα».

Κι όμως, ο ίδιος φρόντισε να κρατήσει χαμηλά τις προσδοκίες για άμεση ανακούφιση στα πρατήρια καυσίμων. Όπως εξήγησε, κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι η τιμή της βενζίνης θα υποχωρήσει κατά 10 σεντς εν μία νυκτί, ωστόσο η συμφωνία δημιουργεί άμεση ψυχολογική πίεση αποκλιμάκωσης στις αγορές, στέλνοντας μήνυμα ότι οι διεθνείς συγκρούσεις που συντηρούσαν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα αρχίζουν να εκτονώνονται.

Οι όροι της συμφωνίας και η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε το πλαίσιο της συμφωνίας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία». Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες διεξήχθησαν υπό την καθοδήγηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε άμεση συνεργασία με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Όπως ανακοινώθηκε, η Ουάσιγκτον εξασφάλισε τον έλεγχο των κολοσσιαίων αποθεμάτων μέσω σύμπραξης με ιδιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Αμερικανό φορολογούμενο. Ο Τραμπ τόνισε ότι η κίνηση αυτή υπερδιπλασιάζει τα πετρελαϊκά αποθέματα υπό αμερικανική διαχείριση, ενισχύει δραστικά την παγκόσμια προσφορά και διαμορφώνει συνθήκες σταθερότητας για το μέλλον, τοποθετώντας ταυτόχρονα τη Βενεζουέλα σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι αποδεικνύει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», καθώς θωρακίζει σταθερά και φθηνά ενεργειακά αποθέματα στο δυτικό ημισφαίριο.

Το γεωπολιτικό παρασκήνιο και η αλλαγή σκηνικού στο Καράκας

Η ιστορική αυτή εξέλιξη στον τομέα της ενέργειας αποτελεί άμεση συνέπεια των δραματικών ανατροπών που σημειώθηκαν στις αρχές του έτους. Τον Ιανουάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν ειδική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του τότε ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Η απομάκρυνση του καθεστώτος Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για την πολιτική μετάβαση υπό τη Ντέλσι Ροντρίγκες και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πλήρη επαναδιαπραγμάτευση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ουάσιγκτον επανακαθορίζει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα ακόμη και τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής του ομοσπονδιακού φόρου στα καύσιμα για να επιταχύνει τη μείωση του κόστους μετακίνησης.

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