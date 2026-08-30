ΗΠΑ: Μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την συμφωνία με Βενεζουέλα

Ο κορυφαίος αναλυτής ενέργειας Φιλ Φλιν χαρακτηρίζει τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών ως «νίκη γενεών», προειδοποιώντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης απαιτεί χρόνο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την συμφωνία με Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρόσφατη ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που εξασφαλίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη για τις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τον γνωστό διαπραγματευτή ενέργειας Φιλ Φλιν, η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά μια «νίκη γενεών» που αναμένεται να ασκήσει ισχυρή πτωτική πίεση στο κόστος των καυσίμων για τα αμερικανικά νοικοκυριά, ακόμη κι αν τα αποτελέσματα στις αντλίες δεν γίνουν άμεσα ορατά από τη μια μέρα στην άλλη.

Η εκτίμηση των αγορών και το στρατηγικό απόθεμα

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox & Friends Weekend» και στη δημοσιογράφο Κέιλι ΜακΕνάνι, ο Φλιν υπογράμμισε ότι η αμερικανική τεχνογνωσία μπορεί να αναγεννήσει ριζικά τη βαριά πληγωμένη πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η εξέλιξη αυτή είναι εξίσου επωφελής για τον λαό της Βενεζουέλας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό να αναπτύξουν τα κοιτάσματα σε επίπεδα που η χώρα δεν είχε δει ποτέ στο παρελθόν.

trump.jpg

Την ίδια ώρα, ο έμπειρος αναλυτής απάντησε στις έντονες ανησυχίες που εκφράζονταν τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την εξάντληση των στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων των ΗΠΑ. «Πολλοί ανησυχούσαν επειδή αντλούσαμε διαρκώς ποσότητες από το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα», ανέφερε ο Φλιν. «Πλέον διαθέτουμε το μεγαλύτερο στρατηγικό απόθεμα στην ιστορία, και αυτό ονομάζεται Βενεζουέλα».

Κι όμως, ο ίδιος φρόντισε να κρατήσει χαμηλά τις προσδοκίες για άμεση ανακούφιση στα πρατήρια καυσίμων. Όπως εξήγησε, κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι η τιμή της βενζίνης θα υποχωρήσει κατά 10 σεντς εν μία νυκτί, ωστόσο η συμφωνία δημιουργεί άμεση ψυχολογική πίεση αποκλιμάκωσης στις αγορές, στέλνοντας μήνυμα ότι οι διεθνείς συγκρούσεις που συντηρούσαν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα αρχίζουν να εκτονώνονται.

Οι όροι της συμφωνίας και η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε το πλαίσιο της συμφωνίας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία». Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες διεξήχθησαν υπό την καθοδήγηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε άμεση συνεργασία με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Όπως ανακοινώθηκε, η Ουάσιγκτον εξασφάλισε τον έλεγχο των κολοσσιαίων αποθεμάτων μέσω σύμπραξης με ιδιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Αμερικανό φορολογούμενο. Ο Τραμπ τόνισε ότι η κίνηση αυτή υπερδιπλασιάζει τα πετρελαϊκά αποθέματα υπό αμερικανική διαχείριση, ενισχύει δραστικά την παγκόσμια προσφορά και διαμορφώνει συνθήκες σταθερότητας για το μέλλον, τοποθετώντας ταυτόχρονα τη Βενεζουέλα σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι αποδεικνύει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», καθώς θωρακίζει σταθερά και φθηνά ενεργειακά αποθέματα στο δυτικό ημισφαίριο.

Το γεωπολιτικό παρασκήνιο και η αλλαγή σκηνικού στο Καράκας

Η ιστορική αυτή εξέλιξη στον τομέα της ενέργειας αποτελεί άμεση συνέπεια των δραματικών ανατροπών που σημειώθηκαν στις αρχές του έτους. Τον Ιανουάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν ειδική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του τότε ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Η απομάκρυνση του καθεστώτος Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για την πολιτική μετάβαση υπό τη Ντέλσι Ροντρίγκες και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πλήρη επαναδιαπραγμάτευση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ουάσιγκτον επανακαθορίζει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα ακόμη και τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής του ομοσπονδιακού φόρου στα καύσιμα για να επιταχύνει τη μείωση του κόστους μετακίνησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:26ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών ως τις 4 Σεπτεμβρίου

00:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την συμφωνία με Βενεζουέλα

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το αυτοκινητό του

00:04ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Επικρίνει τους Ισραηλινούς εποίκους μετά τις βιαιότητες στη Δυτική Όχθη  

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτο μήνυμα του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄: «Αγαπημένε μου πατέρα, σε ευχαριστώ - Τώρα είναι η σειρά μου»

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ο γάμος στην Κρήτη είναι αλλιώς: Έκοψαν τυρί με μέλι αντί για γαμήλια τούρτα

23:38LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχτηκε επίθεση από σκύλο - «Μία απλή βόλτα έγινε εφιάλτης»

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0: Το 2/2 έκανε η ομάδα του Αγρινίου

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστρια έδωσε 50 ευρώ σε άνδρα που παρίστανε τον παρκαδόρο

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικός φρουρός προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη - Συνελήφθη από τις Αρχές

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαλάζι – εφιάλτης στη Ζυρίχη: Πάνω από 40 τραυματίες, ζημιές άνω των 32 εκατ. ευρώ

22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Γουρούνα έπεσε σε χαράδρα – Δύο τραυματίες

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη ανησυχία για Κωνσταντέλια - Φόβοι για χιαστό από ανθρώπους της Ντόρτμουντ

22:17LIFESTYLE

Η Καίτη Γαρμπή τίμησε τον Δημήτρη Κόκοτα ερμηνεύοντας την «Πορσελάνη»: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» – Βίντεο

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Το πρόγραμμα στη League Phase του Europa League - Οι ημέρες και οι ώρες

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

22:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη ανησυχία για Κωνσταντέλια - Φόβοι για χιαστό από ανθρώπους της Ντόρτμουντ

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικός φρουρός προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη - Συνελήφθη από τις Αρχές

23:38LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχτηκε επίθεση από σκύλο - «Μία απλή βόλτα έγινε εφιάλτης»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστρια έδωσε 50 ευρώ σε άνδρα που παρίστανε τον παρκαδόρο

19:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Φτιάξε ένα καλό, τα κλασικά και βάλε ένα δωράκι» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της τραγουδίστριας με το κύκλωμα ναρκωτικών

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Καλό ταξίδι, Αντώνη και Δημητράκη» – Θλίψη για τους θανάτους του 44χρονου πατέρα 2 παιδιών και του 51χρονου λιμενικού

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Αρναούτογλου: Μπόρες και καταιγίδες απόψε, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

22:17LIFESTYLE

Η Καίτη Γαρμπή τίμησε τον Δημήτρη Κόκοτα ερμηνεύοντας την «Πορσελάνη»: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» – Βίντεο

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το αυτοκινητό του

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτο μήνυμα του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄: «Αγαπημένε μου πατέρα, σε ευχαριστώ - Τώρα είναι η σειρά μου»

19:43LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: Σε ρομαντική βραδινή έξοδο με την Αμάλ στην λίμνη Κόμο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαλάζι – εφιάλτης στη Ζυρίχη: Πάνω από 40 τραυματίες, ζημιές άνω των 32 εκατ. ευρώ

20:08ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Κάβο Γκρέκο: Νεκρός 76χρονος μετά τη βύθιση τριών σκαφών - Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ