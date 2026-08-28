Η Βενεζουέλα εξετάζει να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ μετά από συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Snapshot Η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ μετά από συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας συζητά με τις ΗΠΑ για την απόκτηση σημαντικού μεριδίου των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας.

Δεν έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση για την αποχώρηση της Βενεζουέλας από τον ΟΠΕΚ, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Η Βενεζουέλα είναι μέλος του ΟΠΕΚ από την ίδρυσή του το 1960 και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο ΟΠΕΚ στοχεύει στη διαμόρφωση κοινής πετρελαϊκής πολιτικής και τη σταθεροποίηση των τιμών στην παγκόσμια αγορά. Snapshot powered by AI

Η Βενεζουέλα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών), μετά από συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, μέλη της προσωρινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, η οποία έρχεται όλο και πιο κοντά στο καθεστώς των ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο, έχουν συζητήσει για αυτό το ενδεχόμενο με Αμερικανούς αξιωματούχους, προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο των κοιτασμάτων.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Βενεζουέλα αποτελεί μέλος του ΟΠΕΚ από την ίδρυσή του το 1960, καθώς διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν διεθνή οικονομικό οργανισμό, με έδρα τη Βιέννη, που έχει σκοπό την καθιέρωση ενιαίας πετρελαϊκής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών του και την προστασία των συμφερόντων τους μέσω της καθιέρωσης ενιαίας τιμής στη διεθνή αγορά.

Μέλη του ΟΠΕΚ είναι: Ιράν, Ιράν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Βενεζουέλα, Ισημερινή Γουινέα, Ανγκόλα, Αλγερία, Γκαμπόν, Κονγκό, Λιβύη, Νιγηρία και Ρωσία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν πρώην μέλος, καθώς αποχώρησαν στις 26 Απριλίου 2026.

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