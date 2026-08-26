Βενεζουέλα: Το αεροδρόμιο της Λα Γουάιρα θα λειτουργήσει ξανά την 1η Σεπτέμβρη μετά τους σεισμούς

Snapshot Το διεθνές αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολιβάρ» στη Λα Γκουάιρα θα λειτουργήσει ξανά από την 1η Σεπτεμβρίου μετά τους σεισμούς.

Οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις υποδομές του αεροδρομίου και άφησαν 6.509 νεκρούς.

Μέχρι σήμερα, το αεροδρόμιο δέχεται μόνο πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια και παραμένει κλειστό για εμπορικές πτήσεις.

Η επανέναρξη λειτουργίας θα γίνει σε προσωρινούς τερματικούς χώρους για εθνικές και διεθνείς πτήσεις. Snapshot powered by AI

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου «Σιμόν Μπολιβάρ» στην Λα Γουάιρα την 1η Σεπτεμβρίου, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές.

Οι δύο διαδοχικοί σεισμοί πάνω από 7 Ρίχτερ στις 24ης Ιουνίου έχουν αφήσει πίσω 6.509 νεκρούς, σύμφωνα με τον νεώτερο απολογισμό, καθώς και εκατοντάδες κατεστραμμένα σπίτια και κτήρια.

Το δημόσιο Ινστιτούτο που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο ΙΑΙΜ (Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía) ανακοίνωσε εχθές, Τρίτη, πως «οι λειτουργίες θα αρχίσουν επίσημα στους προσωρινούς τερματικούς χώρους (...) τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς πτήσεις».

Το αεροδρόμιο υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας της καταστροφής, ενώ έως τώρα υποδεχόταν πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά παρέμενε κλειστό για τις εμπορικές πτήσεις.

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