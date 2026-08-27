Axios: ΗΠΑ και Βενεζουέλα ετοιμάζουν μια σημαντική συμφωνία για το πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στη σύναψη μιας σημαντικής συμφωνίας με τη Βενεζουέλα που θα επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να αποκτήσει την κυριότητα των πετρελαϊκών πόρων της χώρας, ανέφερε το Axios.

Η συμφωνία αναμένεται να υπερδιπλασιάσει το μέγεθος των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου με τους πόρους της Βενεζουέλας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την επικείμενη συμφωνία ως κολοσσιαία, επισημαίνοντας την εξαιρετική της σημασία για τον ενεργειακό τομέα.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά οι συζητήσεις καλύπτουν περισσότερα από δώδεκα λειτουργικά πετρελαϊκά πεδία.

Αυτό δεν περιλαμβάνει και τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια των αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν κοιτάσματα ικανά να παράγουν έως και 90.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.