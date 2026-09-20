Αμερικανός ερευνητής ισχυρίζεται ότι εντόπισε τη Χαμένη Ατλαντίδα κοντά στο... Τρίγωνο των Βερμούδων

Αμερικανός ερευνητής, αξιοποιώντας τα δεδομένα ενός φιλόδοξου χάρτη που δημιουργείται αυτή την εποχή και καταγράφει τους πυθμένες των ωκεανών, ισχυρίζεται ότι ίσως εντόπισε ίχνη της χαμένης Ατλαντίδας, του μυθικού τόπου που περιέγραψε ο Πλάτωνας.

Ο Σκοτ Γουρότινγκ την τοποθετεί στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού, κοντά στο διαβόητο Τρίγωνο των Βερμούδων.

Αυτό που εντόπισε λέει ότι «θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη χαμένη πόλη που να ήταν χτισμένη σε έναν κοραλιογενή ύφαλο νησιού, το οποίο καταποντίστηκε από πολύ ισχυρό σεισμό».

Κάπως έτσι το περιέγραφε και ο Πλάτωνας...

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