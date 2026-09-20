Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ρέστα Μητσοτάκη για τον ΕΦΚ

Ελεύθερος Τύπος: Ανατροπή ΣτΕ στις προσλήψεις

Η Καθημερινή: Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωϊας

Το Βήμα: Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρρητο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

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