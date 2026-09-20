Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ρέστα Μητσοτάκη για τον ΕΦΚ
Ελεύθερος Τύπος: Ανατροπή ΣτΕ στις προσλήψεις
Η Καθημερινή: Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωϊας
Το Βήμα: Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρρητο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
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