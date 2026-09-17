Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τετραπλή "ένεση" στους μισθούς
Ελεύθερος Τύπος: Κρας τεστ σε εξωδικαστικό και 72 δόσεις
Η Καθημερινή: Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα
Τα Νέα: Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου
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