ΔΥΠΑ: Οι προσωρινοί πίνακες του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους

Snapshot Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για το Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση τοποθέτηση ανέργων πτυχιούχων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Η κατάρτιση των πινάκων έγινε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ με κριτήρια εγκεκριμένα από το ΑΣΕΠ.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από 17 έως 21 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ με χρήση κωδικών TAXISnet.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών, στη ΔΥΠΑ».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων, ηλικίας 25 έως και 54 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, με βάση τα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε τους πίνακες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους.

Σε περίπτωση αποκλεισμού, μπορούν να ενημερωθούν για τον σχετικό λόγο από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

Από σήμερα οι ενστάσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αιτιολογημένες ενστάσεις, με τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://vet.dypa.gov.gr/dypa-app με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ.